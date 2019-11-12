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قطع المياه عن مدينة القناطر الخيرية لمدة 11 ساعة لغسيل الشبكات اليوم

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 01:23 م
قطع المياه عن مدينة القناطر الخيرية لمدة 11 ساعة لغسيل الشبكات اليوم قطع المياه - أرشيفية
القليوبية - إبراهيم سالم

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، عن قطع مياه الشرب عن مدينة القناطر الخيرية والقري التابعة لها، اليوم الإثنين، الموافق 12 نوفمبر الجاري، لمدة 11 ساعات، من الساعة السادسة مساء اليوم الاثنين، وحتى الساعة الخامسة فجر غدا الأربعاء، وذلك لأعمال غسيل الشبكات وتطهير الخزانات بالكلور.

 

وأهابت الشركة، جميع المواطنين والمستشفيات والمخابز، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، وعدم استخدام المياه لزيادة نسبة الكلور.

 

وأكد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.

 

 

 

 

 


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