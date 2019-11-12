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قبرص تعبر عن ارتياحها لقرار الاتحاد الأوروبى معاقبة تركيا

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 03:07 م
قبرص تعبر عن ارتياحها لقرار الاتحاد الأوروبى معاقبة تركيا الرئيس القبرصى
أ ش أ

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أعرب الرئيس القبرصى نيكوس أناستاسياديس، عن ارتياحه لقرار مجلس الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبى بفرض عقوبات معينة ردا على انتهاكات تركيا والإجراءات غير القانونية التى تقوم بها فى المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص. 
 
وقال الرئيس القبرصى، فى تغريدة عبر موقع التدوينات المصغرة "تويتر"، إنه "راض عن قرار الاتحاد الأوروبى الذى يدعم حقوق قبرص السيادية وشرعيتها فى البحار القبرصية".
 
كما عبر المتحدث الرسمى باسم الحكومة القبرصية برودروموس برودرومو، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء القبرصية، اليوم الثلاثاء، عن ارتياح الحكومة كذلك لقرار الاتحاد الأوروبى، مشيراً إلى أن هذا القرار يفعل القرارات السياسية السابقة ويؤكد على تضامن ودعم شركاء قبرص.
 
وقال، إن القرار مهم للغاية لأنه يعزز من جهود جمهورية قبرص فى الدفاع عن حقوقها ضد سياسة تركيا العدوانية. 
 
وأعرب المتحدث القبرصى، عن أمله فى أن تسهم هذه الإجراءات فى جعل تركيا تدرك أنه لا يمكنها الاستمرار فى انتهاك القانون الدولى والحقوق السيادية لجمهورية قبرص.
 

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الاتحاد الاوروبى

تركيا

معاقبه تركيا

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