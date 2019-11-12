قاض أمريكى يرفض دعوى ترامب لمنع الكونجرس من الحصول على إقراراته الضريبية

(أ ش أ)

رفض قاض فيدرالى فى واشنطن، أمس الاثنين، دعوى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، التى تهدف إلى منع لجنة موازنة الضرائب والميزانية فى مجلس النواب الأمريكى، من الحصول على صلاحية الوصول إلى الإقرارات الضريبية لترامب عبر قانون جديد فى ولاية نيويورك.

وحكم القاضى كارل نيكولاس من المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا، بأن محكمته ليست الجهة القضائية الملائمة لاتخاذ أحكام بشأن المسؤولين الأمريكيين فى نيويورك الذين أقام ترامب الدعوى ضدهم، تاركا بذلك خيارا أمام ترامب لإقامة الدعوى نفسها فى نيويورك.

وقضى نيكولاس كذلك بأن ترامب لم يقدم ما يكفى من أدلة حول وجود مؤامرة محتملة بين لجنة موازنة الضرائب والميزانية البرلمانية والمدعية العامة لولاية نيويورك ليتيسيا جيمس، وهو ما كان من شأنه تعزيز قضيته للاستماع إلى الدعوى فى واشنطن، بل على النقيض "لم يدع ترامب بوجود مؤامرة فى شكوته بل ولم تحتو الدعوى على كلمة مؤامرة".