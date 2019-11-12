فيديو.. Cnn بالعربية تسلط الضوء على السياحة الصديقة للبيئة فى مرسى علم

كتبت _ أميرة عبد السلام

أعدت قناة cnn بالعربية تقريرا سلطت فيه الضوء على أهم وأجمل مناطق السياحة الشاطئية فى مصر الصديقة للبيئة مدينة مرسى علم، وأوضح التقرير أن الشعاب المرجانية على مدى ساحل مرسى علم فى مصر تعتبر من أفضل الأنواع فى العالم ويعتبر موطنا للأكثر من 300 نوع من الأسماك وهو الكنز الدفيين بالنسبة للغواصين .

وتعتبر الشعب المرجانية فى هذا المكان الأقل ضررا حول العالم والفضل يعود كما اكد التقرير إلى حسام حلمى، مؤسس "سفارى البحر الأحمر للغوص" يحاول الحفاظ على الحياة البحرية هناك منذ اكثر من 35 سنة .

وأوضح فى تقرير CNN " هكذا يمكنك قضاء إجازة صديقة للبيئة فى مصر " كيف يدير منتجعات صديقة للبيئة فى مرسى علم منذ عام 1989 حتى الآن بما يحافظ على الحياة البحرية بما فى ذلك الحد من الأعداد المستهدفة لزيارة المكان وعدم استخدام البلاستيك والمشاركة فى حملات التنظيف الشاطئية بالإضافة إلى الاعتماد على الطاقة الشمسية .

كما اعتمد التقرير على لقطات حية من مدينة مرسى علم المدينة الأجمل على شاطئ البحر الأحمر بطبيعتها الخلابة مما يشجع على السياحة الشاطئية فى مصر.