فيديو.. ضابط «بدرجة إنسان» يحمل مريضا لمساعدته فى عبور الطريق بشارع الهرم

كتب عبد الرحمن سيد

أثار فيديو متداول على السوشيال ميديا إعجاب وثقة المواطنين بعد تحرك ضابط من أحد الفنادق فى شارع الهرم، لحمل مريض بين يديه لمساعدته فى عبور الطريق، حيث سارع المواطنون فى التقاط صور وفيديوهات له وبثها على السوشيال ميديا.

ورصدت كاميرات أحد الفنادق، خروج ضابط شرطة من فندق عقب مروره على القوات المكلفة بتأمين ومتابعة التواجد الميدانى للقوات فى شارع الهرم، وبعد عبوره الطريق شاهد المريض والمرافق له فى ذلك الموقف مما دفعه على الفور للمبادرة فى مساعدته، إلا أنه اكتشف أن المريض لا يستطيع عبور الطريق سيرا، كما أن المرافق لا يقدر على مساعدته مما دفعه لحمله ومساعدته على عبور الطريق.