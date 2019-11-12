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فيديو.. تكدس مرورى أعلى كوبرى 6 أكتوبر للقادم من مدينة نصر للمهندسين

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 02:21 م
فيديو.. تكدس مرورى أعلى كوبرى 6 أكتوبر للقادم من مدينة نصر للمهندسين كوبرى اكتوبر
كتبت أمنية الموجى

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شهد كوبرى 6 أكتوبر، اليوم الثلاثاء، حالة من التكدس المرورى للسيارات، فى اتجاه القادم من مدينة نصر إلى المهندسين، وشهد الكوبرى تحديدا فى الجزء من مطلع صلاح سالم وحتى رمسيس كثافات مرتفعة للسيارات تسببت فى حالة زحام، وتزداد الكثافات أعلى ميدان التحرير، فيما تقل عقب منزل الكوبرى المؤدى إلى الزمالك وحتى نهاية الكوبرى فى الدقى.

بينما شهد الاتجاه المقابل المتجه إلى مدينة نصر كثافات متحركة فى بعض المناطق، وسيولة مرورية فى مناطق أخرى، وخاصة من التحرير وحتى حدائق القبة ومدينة نصر.

فيما شهد نفق الأزهر ظهور تباطؤ فى حركة المرور للقادم من صلاح سالم إلى ميدان الأوبرا والعكس، وكذلك الأمر ظهرت الكثافات أعلى كوبرى أكتوبر للقادم من رمسيس وغمرة حتى مدينة نصر ومن مناطق الجيزة اتجاه القاهرة والعكس، كما ظهرت كثافات متحركة بالمسطح الأرضى وشارع رمسيس وصولا إلى غمرة والعباسية وبمطالع ومنازل كوبرى أكتوبر وصولا إلى أحمد سعيد.


تكدس مروري

ازدحام مروري

كوبرى اكتوبر

الحالة المرورية

كوبرى 6 اكتوبر

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