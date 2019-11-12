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فى 11 خطوة .. هتوصل الكهرباء لمشروعك الاستثمارى

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 05:32 م
فى 11 خطوة .. هتوصل الكهرباء لمشروعك الاستثمارى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك خطوات توصيل التيار الكهربائى للمشروعات الاستثمارية على الجهدين المتوسط والمنخفض، وهى كالاتي :
 
أولا: المرفقات المطلوبة:
 
1. سند حيازة المكان محل المشروع.
2. رخصة مزاولة النشاط.
3. موافقة الجهة الادارية المختصة علي تغذية المشروع بالكهرباء.
4. السجل التجاري/ الصناعي.
5. خريطة مساحية بمقياس رسم 25000:1 مبين عليها موقع المشروع.
6. خريطة بالمخطط العام للمشروع بمقياس رسم 2500:1 مبين عليها مكونات المشروع واماكن غرف الكهرباء داخل نطاق المشروع.
 
ثانيا: المستندات المطلوبة لتنفيذ توصيل التغذية الكهربائية للمشروعات على الجهدين المتوسط والمنخفض:
 
يتم استيفاء المستندات التالية او صورة طبق الاصل وذلك طبقا لما يتطلبه تنفيذ المشروع
 
7. ايصال السداد لمركز معلومات شبكات المرافق.
8. تصاريح حفر الطرق والشوارع لمد الكابلات واعادة الشئ لاصله.
9. تصريح هيئة السكة الحديد حال تعديه خطوط السكك الحديدية.
10. موافقة وزارة الموارد المائية والري علي تعديه المجاري المائية، وكذلك تصاريح آبار المياه الجوفية للاغراض الزراعية.
11. إيصال سداد قيمة توصيل التغذية الكهربائية.
 
 
 
 
 
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء

توصيل الكهرباء للمشروعات الاستثمارية

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