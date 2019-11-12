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فى ذكرى وفاته الثالثة.. حكاية منزل محمود عبدالعزيز بمنطقة الورديان بالإسكندرية

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 03:52 م
فى ذكرى وفاته الثالثة.. حكاية منزل محمود عبدالعزيز بمنطقة الورديان بالإسكندرية منزل محمود عبد العزيز
الإسكندرية – أسماء على بدر

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نشأ الفنان محمود عبد العزيز بمحافظة الإسكندرية تحديداً بمنطقة الورديان وعاش شبابه فى هذه المنطقة الشعبية إلى أن أنطلق إلى العاصمة لاستكمال مسيرته فى عالم الفن فى منتصف السبعينات.
 
منزل محمود عبدالعزيز (1)
منزل محمود عبدالعزيز

وفى شارع طموم بحى الورديان ولد الفنان محمود عبدالعزيز وهى من أحياء غرب الإسكندرية، على الرغم من شهرته ونجوميته إلا أنه ظل مرتبطا بأهل منطقته ولم ينقطع وصاله بجيرانه وأصدقائه رغم حياته فى القاهرة فكان يواصل زيارتهم فى الأعياد والمناسات ويزور قبر والده ويقرأ له الفاتحة، ويسير فى شوارع عروس البحر ليتذكر أهم لحظات حياته.

منزل محمود عبدالعزيز (1)
منزل محمود عبدالعزيز 

 

وعلى الرغم من تعلق الفنان محمود عبدالعزيز بشقة والده التى عاش فيها إلا أنها حاليا خالية لا يعيش فيها أحد، كان فى حياته يحرص على الزيارة من حين لأخر ويرسل أحدا لتنظيفها إلا أنها حاليا خالية لا يزورها أحد من أقاربه لفترات بعيدة.

 

يذكر أنه تحل اليوم الذكرى الثالثة لرحيل الفنان محمود عبدالعزيز، ويرقد فى مدافن أم كبيبة بمنطقة الورديان غرب الإسكندرية وهى مقابر أسرته، والذى أمر قبل وفاته أن يدفن مع والده وأسرته لشدة تعلقه بهم.

 


وفاه محمود عبدالعزيز

ذكرى محمود عبدالعزيز

الورديان بالاسكندريه

ميلاد محمود عبدالعزيز

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