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فرنسا تستعيد 11 مشتبها بأنهم متشددون من تركيا

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 07:10 م
فرنسا تستعيد 11 مشتبها بأنهم متشددون من تركيا وزير الداخلية الفرنسى
رويترز

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 قال وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير اليوم الثلاثاء إن بلاده ستستعيد 11 فرنسيا يشتبه بأنهم متشددون من تركيا، وذلك بعد يوم من إعلان أنقرة بدء ترحيل أجانب على صلة بتنظيم الدولة الإسلامية.

 
وأغضب هجوم تركيا في شمال سوريا واشنطن وشركاء أنقرة الرئيسيين في حلف شمال الأطلسي الذين يخشون من عودة الدولة الإسلامية للظهور في المنطقة. وعبرت بلدان أوروبية على وجه الخصوص عن مخاوف من استقبال مقاتلي الدولة الإسلامية الأجانب وعدد من البالغين ممن لهم صلة بها إلى أوروبا.
 
وتصر فرنسا على أنها لن تستقبل البالغين الذين انضموا إلى الدولة الإسلامية في سوريا. ويقبع 400 إلى 500 فرنسي في سجون بشمال سوريا تحت سيطرة الأكراد، منهم نحو 60 مقاتلا. وتريد فرنسا أن تبرم اتفاقا مع العراق بشأن استقبال مواطنيها بعد خروجهم من سوريا ومحاكمتهم.
 
لكن في إطار اتفاق أبرمته فرنسا مع تركيا عام 2014، أعادت أنقرة في وقت سابق عددا من المواطنين الفرنسيين الذين اعتقلتهم إلى بلدهم بالتنسيق مع السلطات الفرنسية.
 
وقال وزير الداخلية الفرنسي أمام البرلمان "نتطلع إلى إعادة 11 مواطنا فرنسيا إلى الوطن في هذا الإطار".
 
وأحجم كاستانير عن ذكر تفاصيل بشأن هؤلاء الأفراد لكنه قال إن الحكومة الفرنسية على علم بهم وسوف تسلمهم إلى السلطات القضائية فور عودتهم.
 
وأوضح أن نحو 250 فرنسيا عادوا إلى فرنسا بموجب هذا الاتفاق منذ عام 2014.
 
وتقول تركيا إنها تحتجز 287 متشددا في شمال شرق سوريا فضلا عن مئات آخرين من المشتبه بانتمائهم للدولة الإسلامية. وتتهم تركيا الدول الأوروبية بالتباطؤ في استعادة مواطنيها الذين توجهوا للقتال في الشرق الأوسط.

كريستوف كاستانير

فرنسا

داعش

تركيا

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