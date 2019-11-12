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فرص عمل جديدة .. تعليم كفر الشيخ تبحث عن 3 مدراء لإدارات ديوان عام المديرية

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 04:05 م
فرص عمل جديدة .. تعليم كفر الشيخ تبحث عن 3 مدراء لإدارات ديوان عام المديرية بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، بقيادة الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ،خلال بيان لها،عن حاجتها لشغل وظيفة مدير إدارة الشئون القانونية بديوان المديرية،ومدير إدارة شئون الطلبة والإمتحانات بديوان المديرية ،ومدير إدارة التعليم الثانوي بديوان المديرية.
 
وأوضحت المديرية، إن ذلك بصفة مؤقتة تيسيراً لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية والرسمية ، على ان يكون التقديم في إدارة تنسيق الوظائف الإشرافية بديوان المديرية حتى يوم الأحد المقبل 17 نوفمبر 2019م.

وأضاف البيان أن المستندات المطلوبة صحيفة احوال ورقية موضح بها التسلسل لوظيفي،وصورة طبق الاصل من خر تقريرين لعام 2016/2017-2017/2018"،وخطاب من الشئون القانونية بعدم الإحالة للمحكمة التأديبية أوالجنائية،وإفادة من شئون العاملين "جزاءات" وخطة تطوير العمل بالإدارة.  

 

 

 


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