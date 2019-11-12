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غارة إسرائيلية تستهدف أرضا زراعية شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 10:06 ص
غارة إسرائيلية تستهدف أرضا زراعية شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة الطيران الإسرائيلى ـ صورة أرشيفية
غزة(أ ش أ)

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استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الثلاثاء، أراض زراعية شرق مدينة غزة وشمال القطاع.

وأفاد شهود عيان بأن طائرات الاحتلال استهدفت أراضى زراعية جنوب وشرق مدينة غزة، وشرق بلدة بيت حانون شمال القطاع، ما أدى إلى أضرار مادية، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.


ويشهد قطاع غزة منذ ساعات الفجر وحتى اللحظة حالة من التوتر الشديد في أعقاب جريمة اغتيال القيادي في الجهاد الاسلامي بهاء أبو العطا، وزوجته.
وفي السياق، أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - في بيان صدر عن مكتبه، وتناقلت وسائل الإعلام الفلسطينية والإسرائيلية - أنه أعطى الموافقة شخصيا على جريمة اغتيال القيادى في الجهاد الاسلامي بهاء أبو العطا.


وكان جيش الاحتلال أعلن صباح اليوم عن اغتيال القيادي بهاء أبو العطا، واستشهاد زوجته وإصابة شخصين آخرين، إثر استهداف المبنى الذي كان فيه أبو العطا شرق مدينة غزة في حي الشجاعية.


وفي سياق آخر، جدد نتنياهو تمسكه باحتلال الضفة الغربية، وعن عدم التخلي عن سيطرة الاحتلال عليها.
 

 


غزه

قوات الاحتلال

بيت حانون

غارات على غزه

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