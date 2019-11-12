عرض كمسرى قطار الإسكندرية ومندوب الشرطة على النيابة بعد ورود تحريات المباحث

الغربية - عادل ضرة - مصطفى عادل

تستكمل نيابة أول طنطا بمحافظة الغربية التحقيقات مع كمسرى القطار رقم 14 القادم من الإسكندرية إلى القاهرة ومندوب الشرطة، بعد ورود تحريات المباحث حول واقعة قفز شاب يدعى أحمد مبروك عبد الرحمن من القطار قبل دخوله لمحطه طنطا، هربا من المسائلة القانونية بسبب تدخينه سيجارة، ولقى مصرعه متأثرا بإصابته بنزيف بالمخ وكسر بقاع الجمجمة فور وصوله لمستشفى المنشاوى بطنطا.

واستمعت النيابة العامة لأقوال الكمسرى ومندوب الشرطة وشهود العيان حول ظروف الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها وعما إذا كان المتوفى قد قفز من تلقاء نفسه أم قام أحد بدفعه من باب القطار.

وقررت النيابة حجز الكمسرى ومندوب الشرطة لحين ورود تحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية وقسم أول طنطا حول الواقعة، واستكمال التحقيقات معهما فور ورود التحريات.

وأعدت النيابة العامة مذكرة بشأن واقعة قفز شاب ويدعى أحمد مبروك عبد الرحمن من القطار رقم 14القادم من الإسكندرية الى القاهرة بالقرب من مدينة طنطا، إثر نشوب مشادة كلامية بين المتوفى وكمسرى القطار بسبب قيام المتوفى بتدخين سيجارة داخل القطار وتهديد الكمسرى له بتسليمه لنقطه شرطة النقل والمواصلات بطنطا أو تحرير محضر غرامة تدخين داخل القطار، إلا أن الشاب رفض ذلك وقفز من القطار أثناء التهدئة قبل مدينة طنطا، مما أسفر عن إصابته بنزيف حاد بالمخ وكسر بقاع الجمجمه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11986لسنه 2019ادارى قسم اول طنطا.

وجاء فى مذكرة نيابة أول طنطا وفقا لمحضر الاستدلالات المحرر بمعرفة المقدم أحمد ماهر الضابط بقسم شرطة محطة سكك حديد طنطا، بورود إفاده من ناظر محطة طنطا رقم 70 تفيد بورود بلاغ لبرج طنطا بسقوط شخص يدعى أحمد مبروك عبد الرحمن باشا من القطار رقم 14 القادم من الاسكندرية إلى القاهرة وبانتقاله الى بلوك 4 قبل رصيف محطة طنطا بحوالى مائتى متر وتبين له نقل المصاب بمعرفة الاهالى الى مستشفى المنشاوى العام بطنطا واذ باشرت النيابة التحقيقات، وبالانتقال إلى المستشفى لسؤال المصاب حول سبب وكيفيه حدوث إصابته تبين وفاته وبمناطرة الجثمان تبين وجود ضمادة عليها أثار دماء على رأس المتوفى وزرقة بالعين اليمنى وزرقه بالجانب الايمن من الجانب الايمن وتبين وجود اثار دماء من الفم.

وقررت النيابة العامة ندب الطبيب الشرعى للانتقال للمستشفى لمناظرة الجثمان وإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وما بها من إصابات ووقت وتاريخ وكيفيه حدوثها والأداة المستخدمة وعما اذا كانت الوفاة جائزة الحدوث من مثل التصوير الوارد بالأوراق (سقوط من قطار) وعما اذا كانت هناك شبهه جنائية من عدمه، مع موافاه النيابة بتقرير الطب الشرعى مفصل والتصريح بدفن الجثمان بمعرفة اهليته عقب انتهاء الطب الشرعى من تشريح الجثمان بمعرفة أهليته.

وجاء فى التقرير الطبى الذى تم اعداده للمتوفى فور وصوله للمستشفى فى حالة حرجة وجود جرحان سطحيان بفروة الرأس طول كل منهما 1سم وكدمة وتورم بالجانب الأيمن وجرح سطحى طوله طوالى نصف سم وبعرضه على أطباء قسم المخ والأعصاب والعناية العامة تبين أنه يعانى من غيبوبة عميققة مع اتساع بؤبؤ العين ووظائفه الحيوية غير مستقرة مع اشتباه كسر بالجمجمة ونزيف بالمخ وجروح قطعية وسحجات وكدمات متفرقة بالرأس والجسم وتم عمل الإسعافات الأولية اللازمة بقسم الاستقبال والطوارئ، وتم عمل دخول عناية مركزة باطنة طوارئ ووضعه على جهاز تنفس صناعى تحت العلاج والملاحظة ويستكمل التقرير عرض جراحة العظام، وبالكشف على المذكور تبين وجود تورم وزرقان بالكاهل الأيسر واليد اليسرى والجانب الأيمن للحوض ويحتاج لعمل أشعة عادية على هذه المناطق وإعاده العرض.

وتلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور قسم اول طنطا، بوصول شاب يدعى "أحمد مبروك عبد الرحمن" لمستشفى المنشاوى بطنطا مصابا بنزيف بالمخ وكسر بقاع الجمجمة، وتبين من خلال الفحص أثناء استقلال الشاب للقطار من مدينة كفر الزيات متجها لطنطا، قام بإشعال سيجارة أثناء وقوفه على باب القطار، وما أن شاهده الكمسرى، أصر على تحرير غرامة تدخين له أو تسليمه لنقطة شرطة النقل والمواصلات بمحطة طنطا فرفض الشاب، وأثناء ذلك سقط الشاب من القطار أثناء التهدئة بالقرب من مدينة طنطا، ولقى مصرعه فور وصوله للمستشفى، وانتقل اللواء محمود عيد مساعد مدير الامن والعقيد عادل الدخميسى نائب مأمور قسم ثان طنطا، لمتابعة الواقعة، والرائد احمد الحجار رئيس مباحث قسم ثان طنطا للمستشفى للوقوف على تطورات الحادث.

من جانبه أكد الدكتور متولى أبو ريا مدير مستشفى المنشاوى بطنطا أن المستشفى استقبلت الشاب فى حالة حرجة وبتوقيع الكشف الطبى عليه تبين إصابته بنزيف حاد وكسر بقاع الجمجمة نتيجة اصطدامه بجسم صلب، وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعى بالعناية المركزة، إلا أنه توفى متأثرا بإصاباته.