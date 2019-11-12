عاطلان يطلقان كلبهما على مزارع بدمياط

دمياط عبده عبد البارى

شهدت مدينة عزبة البرج بـ محافظة دمياط، واقعة قيام عاطلين بالاعتداء بالضرب على مزارع، وإطلاق كلب عليه ما تسبب فى إصابته إصابات بالغة.

واستقبلت مستشفى دمياط التخصصى، اليوم الإثنين، المصاب السيد أبو عماشة، مزارع مصاب بإصابات بالغة فى البطن والذراع والقدم، نتيجة اعتداء كلب عليه وتعدى بالسلاح الأبيض.

وقال شهود عيان أن محمود دياب 17 سنة، ويوسف موسى 25 سنة قاموا بالاعتداء على المزارع وأحدثوا به إصابات بالغة نقل على إثرها للمستشفى. ،وتحرر عن ذلك المحضر رقم 18998 إدارى لسنة 2019 بنقطة شرطة مستشفى دمياط التخصصى.

وتمكنت قوة أمنية بنقطة شرطة عزبة البرج من ضبط المتهم الأول وجار ضبط المتهم الاخر وعرضهما على النيابة العامة لمباشرة التحقيق معهم.