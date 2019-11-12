"طرق دبى" تبحث تمكين المرأة مع اللجان النسائية الحكومية.. (صور)

وكالات

نظمت هيئة الطرق والمواصلات بدبى، اللقاء الأول مع اللجان النسائية لعدد من دوائر ومؤسسات حكومة دبى تحت عنوان " التوازن بين الجنسين .. تمكين المرأة فى العمل " فى إطار سعيها لتعزيز التواصل مع هذه اللجان لبحث التحديات التى تواجه عمل المرأة والإنجازات التى حققتها إضافة إلى الطموحات التي ترمى إليها في ظل دعم القيادة الرشيدة للدولة.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية، حضر اللقاء، موزة المري مدير إدارة تنفيذي بمكتب المدير العام ورئيس مجلس المديرين ورئيس اللجنة النسائية وندى جاسم مدير إدارة تنظيم وتخطيط السلامة والمخاطر والنائب الأول لرئيس اللجنة وروضة المحرزى مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسى والنائب الثاني لرئيس اللجنة النسائية بهيئة الطرق والمواصلات وشمسة صالح المدير التنفيذي لمؤسسة دبى للمرأة والأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين والدكتورة عائشة البوسميط مدير إدارة الاتصال الحكومي في الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية والنقيب عنود السعدي رئيس مجلس الشرطة النسائي لإسعاد المجتمع بشرطة دبي إلى جانب عدد من القياديات والضيفات بالهيئة واللجان النسائية المختلفة.

بدأ اللقاء بكلمة قدمتها موزة المرى رحبت خلالها بالضيوف والحضور، مؤكدة أن هذا اللقاء هو ثمرة تعاون مع مسؤولات اللجان النسائية بهيئات ومؤسسات حكومة دبي بهدف تعزيز التواصل وتلاقح الأفكار لتعزيز دور المرأة في العمل مع استعراض تجاربها عبر تمكينها وتقديم الدعم لها بما يؤهلها للعب دور فعّال في المسيرة التنموية للعمل المؤسسي، داعية إلى استمرار هذه اللقاءات عبر تنظيمها في مقرات اللجان النسائية المختلفة بما يعزز العمل المؤسسي الحكومي للمرأة.