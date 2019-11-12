ضبط 26 مخالفة تموينية للمخابز البلدية بمركز أبو قرقاص فى المنيا

المنيا- فريق المحافظات

حررت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص بالمنيا عددا من المخالفات التموينية من خلال الحملات التى تنظمها بالتعاون مع إدارة التموين ومباحث التموين والجهات المعنية تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا بضرورة تكثيف الحملات على المخابز البلدية والاسواق للقضاء على الغش والتدليس واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح العقيد محمد صلاح رئيس المركز أن الحملة شملت المرور على المخابز البلدية بالقري التابعة للمركز وأسفرت عن ضبط 26 مخالفة تموينية بالمخابز تنوعت بين خبز ناقص الوزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم نظافة أدوات العجن والإنتاج وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين مؤكدا استمرار الوحدة المحلية فى تنفيذ تلك الحملات لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من أجل الارتقاء بالمجتمع .