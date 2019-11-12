ضبط 19 قطعة سلاح نارى و 53 هاربا من أحكام وأطرف خصومات بقنا

وأسفرت جهود مديرية أمن قنا، والتى أشرف عليها اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا، واللواء محمد ضبش مدير المباحث وبمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائى مدعومين بمجموعات قتالية عن ضبط 19 قطعة سلاح نارى تنوعت بين 13 بندقية آلية ، و6 بنادق بحوزة أطراف خصومات ثأرية، 3 بنادق خرطوش، 3 فرد محلى أحدهم بحوزة طرف خصومة ثأرية، و114 طلقة مختلقة الأعيرة بحوزة 16 متهما.

وفى مجال إستهداف أطراف الخصومات الثارية استهداف أفراد عائلتى "الفواطم – الخلابصة" وأفراد عائلتى "الفواطم – الزهاروة" المُقيم أفرادهم بناحية السليمات بدائرة مركز أبو تشت، و أسفر عن ضبط 7 قطع سلاح نارى 6 بنادق آلية فرد محلى بحوزة 5 متهمين .

كما ضبط 53 محكوما عليهم بإجمالى171 حكما 3 جنايات - 111حبس جزئى ومستأنف - 60 غرامة، قضية مخدرات" إتجار" بحوزة متهمين بإجمالى مضبوطات بلغت 2 كيلو من نبات البانجو المخدر.