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ضبط 19 قطعة سلاح نارى و 53 هاربا من أحكام وأطرف خصومات بقنا

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 03:48 م
ضبط 19 قطعة سلاح نارى و 53 هاربا من أحكام وأطرف خصومات بقنا أسلحة - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى قنا- وائل محمد

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تمكنت أجهزة الأمن بقنا من شن حملة أمنية مكبرة لإستهداف متجرى وحائزى الأسلحة النارية، وأطراف الخصومات والنزاعات الثأرية وضبط المحكوم عليهم الهاربين ومتجرى وحائزى المواد المخدرة بدائرة مركز أبو تشت.

وأسفرت جهود مديرية أمن قنا، والتى أشرف عليها اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا، واللواء محمد ضبش مدير المباحث وبمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائى مدعومين بمجموعات قتالية عن ضبط 19 قطعة سلاح نارى تنوعت بين 13 بندقية آلية ، و6 بنادق بحوزة أطراف خصومات ثأرية، 3  بنادق خرطوش، 3 فرد محلى أحدهم بحوزة طرف خصومة ثأرية، و114 طلقة مختلقة الأعيرة بحوزة 16 متهما.

وفى مجال إستهداف أطراف الخصومات الثارية  استهداف أفراد عائلتى "الفواطم – الخلابصة" وأفراد عائلتى "الفواطم – الزهاروة" المُقيم أفرادهم بناحية السليمات بدائرة مركز أبو تشت، و أسفر عن ضبط  7 قطع سلاح نارى 6 بنادق آلية فرد محلى بحوزة 5 متهمين  .

كما ضبط 53 محكوما عليهم بإجمالى171 حكما 3 جنايات - 111حبس جزئى ومستأنف - 60 غرامة، قضية مخدرات" إتجار" بحوزة متهمين  بإجمالى مضبوطات بلغت 2 كيلو من نبات البانجو المخدر.

 

 


حملات امنية

مركز ابوتشت

محافظة قنا

مديرية امن قنا

الخصومات الثارية

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