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ضبط 1007 قضايا تموينية أبرزها مدير مخبز استولى على مليون جنيه من أموال الدعم

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 01:06 م
ضبط 1007 قضايا تموينية أبرزها مدير مخبز استولى على مليون جنيه من أموال الدعم سلع تموينية مضبوطة - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضى - أمنية الموجى

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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، والتى أسفرت عن ضبط (1007) قضايا تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.

 

وتضمنت القضايا ضبط المدير المسئول عن إدارة مخبز لإنتاج الرغيف البلدى المدعم بدائرة قسم شرطة دار السلام (بمحافظة القاهرة) لاستيلائه على أموال الدعم بإجمالى مبالغ قدرها (1.118.993) مليون جنيه تحصل عليها دون إنتاج الخبز فعليًا، طبقًا لما ورد بتقرير لجنة الرقابة والتوزيع بوزارة التموين .

 

كما تم ضبط المدير المسئول عن إدارة مصنع لإنتاج الأحذية بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة الخانكة (بمحافظة القليوبية) لقيامه بتصنيع وتقليد الأحذية مُستخدمًا العلامة التجارية لإحدى الشركات العالمية، وحيازته (22,350 ألف قطعة مصنوعات (أحذية) منتج نهائى قام بتقليدها، وكذا 1,125 طن حبيبات بلاستيكية – 21000 ألف قطعة تحت التجهيز) مستلزمات إنتاج رديئة مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها كمنتج بالأسواق مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

 

وتم ضبط مالك محل لتجارة مستحضرات التجميل بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة النزهة (بمحافظة القاهرة) لحيازته (21264 ألف عبوة مستحضرات تجميل) مغشوشة ومقلدة لعلامة تجارية لإحدى الشركات العالمية، تمهيدًا لبيعها مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.


ضبط متهمين

غش تجاري

قضايا تموينية

مباحث التموين

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