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الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 04:44 م
خالد صلاح
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تستهدف 44 قرية لنشر المحبة والتسامح وقبول الاخر..

صور.. محافظ المنيا يتابع مع اللجنة المركزية فعاليات برنامج "تعزيز المواطنة"

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 03:40 م
صور.. محافظ المنيا يتابع مع اللجنة المركزية فعاليات برنامج "تعزيز المواطنة" محافظ المنيا يتابع مع اللجنة المركزية فعاليات برنامج "تعزيز المواطنة"
المنيا - فريق المحافظات

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قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إن برنامج تعزيز المواطنة يهدف الى نشر الوعى الثقافي، والذى يُعد ركيزة فى بناء الإنسان وتنمية المجتمع، وأحد محاور خطة التنمية المستدامة التى تتبناها الدولة لتعزيز قيم المواطنة وقبول الآخر.

 

وأضاف المحافظ خلال استقبال اعضاء اللجنة المركزية لبرنامج تعزيز المواطنة أن الخطة الاستراتيجية للبرنامج تعتمد فى قوامها الأساسى على بناء الإنسان وتعزيز العمل والبناء والتنمية ودمج جميع عناصر المجتمع وإعادة قوافل التنوير والثقافة فى كافة المجالات.

 

وأوضح المحافظ أن لجنة المواطنة وقبول الآخر تواصل أعمالها بقرى المحافظة البالغ عددها 44 قرية فى النسخة الثانية للبرنامج، حيث انهت اللجنة العمل فى 15 قرية وتم استهداف تلك القرى بمجموعة من الفعاليات والأنشطة المتنوعة، بمشاركة كافة القطاعات والجهات، حيث تشارك فى الفعاليات كل من التضامن الاجتماعي، الشباب والرياضة، الأوقاف، المجلس القومى للمرأة، مديرية الثقافة، التربية والتعليم، مديرية الصحة، مديرية التموين، مديرية الطب البيطرى وذلك لتعزيز العمل والبناء والتنمية وإرساء المحبة والتسامح بين المواطنين، بهدف دمج جميع عناصر المجتمع وإعادة قوافل التنوير والثقافة فى كل المجالات وخلق جيل جديد من المثقفين القادرين على نشر ثقافة الحوار.

 

حضر اللقاء اللواء احمد جبريل السكرتير العام المساعد دكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العالى بوزارة التربية والتعليم، فوزية ابو النجا رئيس اقليم وسط الصعيد واحمد شاهين نائب المدير لبرنامج الوعى بوزارة التضامن وجمال عبد الحفيظ مدير شؤون المحافظات بالمجلس القومى للمرأة ومدحت يحى رئيس قناة الصعيد وممثلى المجلس القومى للمرأة ووكلاء الوزارات المشاركة فى فعاليات اللجنة .

 

ناقش المحافظ الادوار المختلفة للأجهزة التنفيذية المكلفة بتنفيذ البرنامج واهم ماتحقق على ارض الواقع وكافة التحديات التى تواجه القائمين على العمل وكيفية التنسيق بين الجهات.

 

وسيتابع وفد اللجنة المركزية خلال زيارته للمحافظة عدد من انشطة وفعاليات اللجنة بقرية نزلة النخل بقرية ابوقرقاص.

 

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