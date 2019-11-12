صور.. محافظ الشرقية يُكرم الفائزين بجائزة مصر للتميز الحكومى

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن مسابقة التميز الحكومى استطاعت أن تحدث حراكاً داخل مؤسسات العمل الحكومية لتتبارى كل مؤسسة بالفوز بالجائزة لتجويد مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن ما حققته المحافظة من الفوز بأربع جوائز فى مسابقة التميز الحكومى تمثل البداية الحقيقية لمعرفة الطريق الصحيح الذى نسلكه خلال المرحلة القادمة بعد أن تم رصد ومعرفة نقاط القوة والضعف داخل دولاب العمل الحكومى بالمحافظة .

جاء ذلك خلال مشاركته احتفالية محافظة الشرقية بتكريم الفائزين بجائزة مصر للتميز الحكومى فى نسختها الأولى والتى أطلقتها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بالتعاون مع حكومة دولة الإمارات لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030 م"، بحضور الدكتور عثمان شغلان رئيس جامعة الزقازيق، ومديرى المديريات ورؤساء المراكز والمدن والاحياء ومديرى الإدارات بالديوان العام الجائزه بديوان عام المحافظة بقصر ثقافة الزقازيق.

وأكد المحافظ، أن الإخلاص والأمانة عنوان المرحلة الحالية والتى تشهد إنجاز مشروعات فى كافة القطاعات الخدمية والتنموية تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى والذى أخذ على عاتقة المضى قدماً بالبلاد نحو تحقيق الأمن والرخاء.

اختتم الحفل، بتكريم وكلاء الوزارات ومديرى المديريات والشركات والهيئات، وجميع القائمين على إعداد ملف التميز كما قام المحافظ بتكريم الدكتورة إيناس حمدى محمود مديرية الشئون الصحية الفائزة بالمركز الأول جائزة القيادات المتميزة فئة "مدير إدارة، المهندسة نبيله حسنى بمجلس مدينة الفائزة بالمركز الثانى فى جائزة القيادات المتميزة فئة " مدير عام " الزقازيق، وفريق عمل البوابة الإلكترونية للمحافظة الفائز بالمركز الثالث فى جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة فى تقديم الخدمات الذكية فئة الجهات ذات المواقع الإلكترونية التفاعلية.

والمشاركين فى إعداد ملف قرية صافور مركز ديرب نجم والفازئن بالمركز الثالث جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة فئة " القرية "، وفريق عمل مدينه منشأه أبو عمر، بمنحهم شهادات تقدير تكريماً لما قدموه من جهد مشرف وأداء متميز خلال مشاركتهم فى مسابقة التميز الحكومى وحصد الجوائز لمحافظة الشرقية .







































