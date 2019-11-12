صور .. كلية التجارة جامعة العريش تعلن نتيجة انتخابات اتحاد طلابها .. تعرف عليها

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت كلية التجارة بجامعة العريش نتيجة انتخابات اتحاد الطلبة بالكلية، وقال الدكتور صالح محمد صالح عميد الكلية، أنه بحضور ورعاية الدكتور حبش النادى رئيس جامعة العريش، الدكتور عامر صلاح المشرف العام على أعمال التعليم والطلاب، وقيادات كلية التجارة الأكاديمية والإدارية نظمت انتخابات اتحاد الطلاب وشهدت إقبالًا غير مسبوق من الطلاب بكافة الفرق الدراسية من أجل اختيار أمناء اللجان والأمناء المساعدين.

وأضافة رئيس جامعة العريش، أن نسبة الحضور وصلت إلى ما يقارب 76.4% ، وأسفرت نتائج الفرقة الأولى فى لجنة الجوالة، فوز الطالب بيشوى جمال عزيز بعدد أصوات 204، والطالب أحمد سلامة أحمد بعدد أصوات 194، وباقى اللجان بالتزكية.

والفرقة الثانية فى اللجنة الثقافية فازت الطالبة نيفين عبد الرحمن حمدان بعدد أصوات 81 صوتا، والطالبة ياسمين موسى أحمد بعدد أصوات80 صوتا، وفى اللجنة الفنية فازت الطالبة آية محمد بكير بعدد أصوات 77 صوتا، والطالبة فاطمة رفعت موسى بعدد أصوات ٧٠ صوتا،

وفى لجنة الجوالة والخدمة العامة فازت الطالبة نادية حازم حسن بعدد أصوات 113 صوتا، والطالب محمود عادل خليل بعدد أصوات 94 صوتا، وفى لجنة النشاط الاجتماعى فازت الطالبة منار كرم محمد بعدد أصوات 112 صوتا، والطالبة حوريا عبد الجليل بعدد أصوات ٩٠ صوتا ، وفى لجنة النشاط العلمى والتكنولوجى فازت الطالبة فاطمة الزهراء إبراهيم بعدد أصوات 83 صوتا، والطالبة ياسمين جمال أحمد بعدد أصوات ٨٢ صوتا.

والفرقة الثالثة فى لجنة الأسر الطلابية فاز الطالب عمرو إسماعيل بعدد أصوات 113 صوتا، والطالبة رانا أسامة أحمد بعدد أصوات 98 صوتا ، وفى لجنة النشاط الرياضي فاز الطالب عواد محمود عواد بعدد أصوات 116 صوتا، ووالطالبة ريناد محمد حسن بعدد أصوات 112 صوتا.

وفى اللجنة الثقافية فاز الطالب محمود محمد أحمد بعدد أصوات 114 صوتا، والطالبة حور محمد عبد العزيز بعدد أصوات 122 صوتا.

واللجنة الفنية فاز الطالب أحمد إبراهيم فتيح بعدد أصوات 113 صوتا، ووالطالبة فيروز محمد نور بعدد أصوات 116 صوتا.

وفى لجنة النشاط الاجتماعى فازت الطالبة آية أحمد الشوربجى بعدد أصوات 136 صوتا.

والطالبة سهر صابر أبو زيد بعدد أصوات 69 صوتا، وفى لجنة النشاط العلمى والتكنولوجى، وفازت الطالبة سارة جلال البيومى بعدد أصوات 107 صوتا والطالب عمر مراد فهمى الشريف بعدد أصوات 115 صوتا.

والفرقة الرابعة فى اللجنة الفنية فاز الطالب محمد سالم بعدد أصوات 76 صوتا، والطالب عبد الحميد محمد السيد بعدد أصوات 57 صوتا، وفى لجنة النشاط الاجتماعى، فاز الطالب محمد مجدى فتحى بمجموع أصوات 78 صوتا والطالب أحمد ثروت أحمد بمجموع 60 صوتا.

الطلاب بعد فوزهم

صورة تذكارية للطلاب بعد فوزهم بالانتخابات

فرز أصوات انتخابات الاتحادات الطلابية