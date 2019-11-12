صور.. "صحة أسوان" تنظم حملة لتوعية "الحلاقين" بخطورة فيروس سى

أسوان – عبد الله صلاح

أطلقت مديرية الشئون الصحية بأسوان، المحور الثالث لمبادرة القضاء على فيروس سى، والذي يشمل الوقاية من المرض فى إطار خطة الدولة للقضاء علي فيروس سى، وذلك بحلول عام 2020.

وأكد الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، أن محور الوقاية من المرض يأتى عن طريق حملات مكثفة لمرور على صالونات الحلاقة والكوافيرات ومراكز التجميل وتوعية العاملين بهذه الأماكن عن فيروس سى، وطرق انتقال المرض والعدوى، بالإضافة لتوزيع ملصقات ومنشورات تثقيفية علي أصحاب تلك الأماكن لزيادة وعي المواطنين, ويشرف علي تنفيذ الحملة إدارة الثقافة الصحية بالمديرية، وتستمر الحملة طوال شهر نوفمبر.



صحة أسوان تنظم حملة لتوعية الحلاقين بخطورة فيروس C )



صحة أسوان تنظم حملة لتوعية الحلاقين بخطورة فيروس C )



صحة أسوان تنظم حملة لتوعية الحلاقين بخطورة فيروس C (3)