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صور.. تحرير 8 محاضر لمخابز مخالفة وضبط 5 شكائر دقيق مدعم بالخانكة

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 12:12 م
صور.. تحرير 8 محاضر لمخابز مخالفة وضبط 5 شكائر دقيق مدعم بالخانكة الدقيق المدعم
القليوبية إبراهيم سالم

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شنت الأجهزة التنفيذية بمدينة الخانكة فى القليوبية، حملة على المخابز والمستودعات بنطاق المدينة، وذلك في ضوء توجيهات المحافظ الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، والعميد خالد كشك رئيس مركز ومدينة الخانكة، اليوم الثلاثاء، وبحضور طلال ربيع نائب رئيس مركز ومدينة الخانكة، ومحمد عبدالسلام رئيس الرقابة بالتموين، ومحمد مصطفي وناهد رمضان مفتشين بإدارة التموين.

 

وأوضح نائب رئيس مدينة الخانكة، أنه تم المرور والمتابعة علي جميع المخابز بوحدة عرب العليقات بالعزبة ومدينة الأمل وعرب العليقات البحرية والقبلية والمحاجر، حيث تم تحرير 8 محاضر مخالفة، منهم  2 محضر نقص وزن، و3 محاضر قائمة تشغيل، و2 عدم وجود ميزان لوزن الخبز، ومحضر لمخبز متوقف لإنهاء الرخصة.

 

وأوضح، أنه تم ضبط أحد المخابز المتوقفة عن العمل لانتهاء الرخصة يقوم بتجميع دقيق بلدي من الخارج والبيع للمواطنين وتم ضبط لديه 5 شيكارة دقيق بلدي قبل بيعها بالسوق السوداء، وتم مصادرتها وكذا تم المرور علي بعض مستودعات البوتاجاز والتأكد من تواجد الاسطوانات بالمستودعات لدخول فصل الشتاء والتي يتم زيادة الطلب عليها في هذا الفترة وتم عمل الاجراءات القانونية للمخابز المخالفة.

 

 

 

جانب من الحملة (4)
جانب من الحملة 

 

جانب من الحملة (1)
جانب من الحملة 

 

جانب من الحملة (2)
جانب من الحملة 

 

جانب من الحملة (3)
جانب من الحملة 

 


اخبار القليوبية

تموين القليوبية

مخابز الخانكة

مستودعات البوتاجاز

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