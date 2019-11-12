صور.. انهيار منزل من طابقين فى أرمنت وإصابة مالكه وزوجته ونقلهما للمستشفى

البداية كانت بتلقي اللواء أيمن راضي مدير أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بإنهيار منزل مكون من طابقين مملوك للمواطن "ع.م.ع" في شارع البروج بأرمنت الوابورات غربي المحافظة، فإنتقلت علي الفور سيارات الإسعاف والحماية المدنية لموقع الحادث، وتبين إصابة مالك المنزل وزوجته "ن.ع" بإصابات طفيفة وتم علي الفور نقلهما لمستشفي أرمنت التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وقام رجال الحماية المدنية بالبحث عن أي مواطنين آخرين أسفل الأنقاض.

وفي نفس السياق توجه لموقع إنهيار المنزل كل من العميد عبد الله عاشور رئيس مدينة أرمنت، وعبد الناصر حمايد مسئول الإشغالات بالمدينة، وقيادات إدارة التضامن الإجتماعي بأرمنت وعلي رأسهم محمود عبد السميع مدير الشئون الإجتماعية بالمدينة، وتواجد بموقع الحادث رجال مركز شرطة أرمنت لإجراء التحقيقات للتأكد من سبب إنهيار المنزل وسؤال المصابان بالحادث، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

جانب من رفع انقاض المنزل المنهار في أرمنت الوابورات



سيارات الاسعاف خلال نقل المصابان في انهيار المنزل







الاسعاف تنقل مالك المنزل وزوجته المصابان بالحادث