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صور.. انهيار منزل من طابقين فى أرمنت وإصابة مالكه وزوجته ونقلهما للمستشفى

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 03:57 م
صور.. انهيار منزل من طابقين فى أرمنت وإصابة مالكه وزوجته ونقلهما للمستشفى إنهيار منزل من طابقين في مدينة أرمنت
الأقصر – أحمد مرعى

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شهدت مدينة أرمنت غربي محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، انهيار منزل مكون من طابقين فى شارع البروج بمنطقة أرمنت الوابورات، مما أسفر عن إصابة مالك المنزل وزوجته بإصابات طفيفة، وتم نقلهما على الفور لمستشفى أرمنت التخصصي لتلقي العلاج اللازم، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقي اللواء أيمن راضي مدير أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بإنهيار منزل مكون من طابقين مملوك للمواطن "ع.م.ع" في شارع البروج بأرمنت الوابورات غربي المحافظة، فإنتقلت علي الفور سيارات الإسعاف والحماية المدنية لموقع الحادث، وتبين إصابة مالك المنزل وزوجته "ن.ع" بإصابات طفيفة وتم علي الفور نقلهما لمستشفي أرمنت التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وقام رجال الحماية المدنية بالبحث عن أي مواطنين آخرين أسفل الأنقاض.

وفي نفس السياق توجه لموقع إنهيار المنزل كل من العميد عبد الله عاشور رئيس مدينة أرمنت، وعبد الناصر حمايد مسئول الإشغالات بالمدينة، وقيادات إدارة التضامن الإجتماعي بأرمنت وعلي رأسهم محمود عبد السميع مدير الشئون الإجتماعية بالمدينة، وتواجد بموقع الحادث رجال مركز شرطة أرمنت لإجراء التحقيقات للتأكد من سبب إنهيار المنزل وسؤال المصابان بالحادث، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

إنهيار منزل من طابقين في مدينة أرمنت (1)
جانب من رفع انقاض المنزل المنهار في أرمنت الوابورات
 
إنهيار منزل من طابقين في مدينة أرمنت (2)
سيارات الاسعاف خلال نقل المصابان في انهيار المنزل

 

إنهيار منزل من طابقين في مدينة أرمنت (3)
 
 
إنهيار منزل من طابقين في مدينة أرمنت (4)
الاسعاف تنقل مالك المنزل وزوجته المصابان بالحادث

 

إنهيار منزل من طابقين في مدينة أرمنت (5)
رجال مجلس المدينة ومركز الشرطة يتواجدون بموقع الحادث بعد انهيار المنزل

 

 


الاقصر

اخبار الاقصر

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