صور.. أتوبيس التأمين الصحى الشامل بالأقصر يسجل المواطنين أمام دير مار جرجس

الأقصر – أحمد مرعى

انطلق بمنطقة دير مارجرجس بجبل الرزيقات "أتوبيس التأمين الصحى الشامل" فى أعمال توعية المواطنين وتسجيلهم بالمشروع الجديد لوزارة الصحة برعاية رئاسة الجمهورية، والذى بدأ عمله بمحافظة الأقصر ضمن الحملة الإعلامية الثانية للتوعية والتسجيل بنظام التأمين الصحى الشامل الجديد، والتى انفردت به محافظة الأقصر كأول محافظة فى الصعيد للتشغيل التجريبى بها.

وقام الفريق الشبابى المشارك فى أتوبيس الدعاية للتأمين الصحى الشامل، بتوزيع لافتات وأوراق التوعية للمواطنين المتوافدين على منطقة دير مارجرجس بجبل الرزيقات والمحتفلين بالمولد السنوى للشهيد العظيم مارجرجس غربى محافظة الأقصر، حيث قامت إدارة الإعلام بوزارة الصحة بناء على تعليمات الدكتور أحمد السبكى مساعد وزير الصحة ومسئول عام مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد، بالتنسيق مع مسئول صحة الأقصر الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، بإيفاد أتوبيس دعاية ثنائى الدور ليجوب أنحاء المحافظة لمدة شهر كامل، يقوم خلالها من خلال فريق مدرب ومنظم على توعية كافة المواطنين بنظام التأمين الشامل، ومساعدة الراغبين منهم على التسجيل أو توجيههم لمكان التسجيل الأقرب لهم.

وكان قد بدأ العمل بالأتوبيس من أمام ساحة أبو الحجاج وعلى مدار يومين خلال احتفالات المولد النبوى الشريف، وحالياً يتواجد الأتوبيس الدعائى للتأمين الصحى الشامل فى منطقة دير مارجرجس بجبل الرزيقات فى مدينة أرمنت، وتواجد هناك حتى نهاية الأسبوع من داخل احتفالات دير مارجرجس الرزيقات بأرمنت لتوعية المواطنين وتسجيلهم بالمشروع الجديد.

وكانت قد شهدت محافظة الأقصر، أمس الاثنين، الانطلاق الرسمى لمولد دير مارجرجس بجبل الرزيقات بمدينة أرمنت غربى المحافظة، وذلك بمشاركة الآلاف من أبناء الكنيسة ولمدة 7 أيام تنتهى فى يوم 17 نوفمبر الجارى، وذلك وسط تشديدات أمنية مكثفة من رجال مديرية أمن الأقصر والحماية المدنية لتحقيق أفضل خدمات لتأمين المحتفلين بالمولد السنوى، ومن المقرر أن تشهد احتفالات الأيام السبعة بدير مارجرجس بجبل الرزيقات، فعاليات "الزفة" و"طواف الشمامسة" بصورة يومية فى تمام الساعة 2 ظهراً، كما تقرر أن تقوم الليلة الختامية للاحتفالات يوم السبت 16 نوفمبر مساءاً فى قلب الدير بحضور الآلاف من المحبين من شعب الكنيسة، كما تشهد فعاليات المولد طوال الأيام السبعة تقديم الترانيم والأناشيد والعظات اليومية للاباء المطارنة و الأساقفة والآباء الكهنة داخل الدير.



أتوبيس الدعاية للتأمين الصحي الشامل يسجل المواطنين بدير مارجرجس بجبل الرزيقات

جانب من توقف أتوبيس التأمين الصحى الشامل أمام دير مارجرجس

توافد الاهالى على أتوبيس التأمين الصحى الشامل

جانب من تسجيل المواطنين بالتأمين الصحى الشامل

توعية الأهالى أمام الدير عبر أتوبيس التأمين الصحى الشامل

الأهالى يتوافدون للتسجيل عبر أتوبيس التأمين الصحى الشامل

فعاليات توعية شبابية لضيوف الدير فى أتوبيس التأمين الصحى الشامل