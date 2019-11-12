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صورة جديدة تكشف وصول رئيس بوليفيا إلى المكسيك كلاجئ سياسى

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 03:12 م
صورة جديدة تكشف وصول رئيس بوليفيا إلى المكسيك كلاجئ سياسى موراليس
كتب محمد تهامى زكى

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أكد وزير الخارجية المكسيكى مارسيلو إيبرارد، أن الرئيس البوليفى إيفو موراليس، المستقيل مؤخرا، وأن حياته وسلامته آمنة.

ونشر إيبرارد، عبر حسابه على تويتر، صورة لموراليس وهو على متن الطائرة المتجهة للمكسيك رافعا العلم المكسيكى، علق عليها: "أقلعت الطائرة التابعة للقوات الجوية المكسيكية بالفعل على متنها إيفو موراليس، وفقا للاتفاقيات الدولية الحالية، هو تحت حماية المكسيك، حياته وسلامته آمنة".

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أكد الرئيس البوليفى المستقيل إيفو موراليس، قبوله اللجوء السياسى إلى المكسيك، مؤكدا أنه متوجه الآن إليها، وقال عبر حسابه الرسمى على "تويتر": "إخوتى وأخواتى، أغادر إلى المكسيك، ممتن لمبادرة حكومة تلك البلد الشقيق التى منحتنا حق اللجوء للعناية بحياتنا، من المؤلم أن أغادر البلاد لأسباب سياسية، لكننى سأظل دائما متعلقا بها، سأعود قريبا مع المزيد من القوة والطاقة".

موراليس
موراليس

وكشف موراليس: "بالنسبة لرئيس أصلى يمثل الشعب المتواضع، تقوم الشرطة بالتمرد والإضراب بينما تطلب القوات المسلحة استقالته"، مضيفا: "بالنسبة للسياسيين النيوليبراليين الذين يتمتعون بالسلطة الاقتصادية، تقوم الشرطة والقوات المسلحة بقمع الأشخاص الذين يدافعون عن الديمقراطية بالعدالة والسلام والمساواة".

ونشر موراليس، صورة له مفترشا الأرض حاملا هاتفه، علق عليها: "كانت هذه أول ليلة لى بعد مغادرة الرئاسة التى أجبرها انقلاب ميسا وكاماتشو بمساعدة الشرطة، ممتن جدا لأشقائى من اتحادات إدارة كوتشابامبا لتوفير الأمن والرعاية.


موراليس

بوليفيا

المكسيك

وزير خارجية المكسيك

اللجوء السياسى

ايفو موراليس

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