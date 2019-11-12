صحيفة تركية: أسعار فواتير المياه ترتفع فى إسطنبول 20%

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

قالت صحيفة يني تشاج التركية أن فواتير المياه ارتفعت فى مدينة إسطنبول، بنسبة 20%، حيث وصلت من 4 ليرة الى 4.80 ليرة للمتر المكعب الواحد، فيما بررت البلدية ذلك لإرتفاع اسعار المواد الكيماوية والكهرباء!.

وكانت شنت ميرال أكشنار، رئيسة حزب الخير التركى المعارض، والملقبة إعلاميا باسم "المرأة الحديدية"، هجوما عنيفا على وزير المالية بيرات البيراق وصهر الرئيس رجب طيب أردوغان بسبب الوضع الاقتصادى المتردى.

ويصدر النظام التركى أرقاما مغلوطة حول نسبة التضخم فى تركيا، خوفا من الاستياء الشعبى، وقالت صيحفة ينى تشاج، أنه فى الوقت الذى يعلن فيه مركز الإحصاء التركى عن نسبة التضخم فى شهر اكتوبر والتي وصلت إلى 8.5 % على حد قوله مقارنة بالسنة الماضية، فإن الأسواق تقول شىء آخر حيث بلغ التضخم فى الأسواق إلى 21%.

وبحسب الصحيفة، ارتفع سعر سلة الغذاء الأساسية للأسرة التركية من 308 للعام السابق إلى 373 ليرة تركية لهذا العام في نفس المنتجات.

وقالت الصحيفة التركية، إن الغلاء لا يتوقف بالرغم من وعد الحكومة، والمواطن التركى هو من يدفع الثمن، ونشرت الصحيفة قائمة بأسعار المنتجات قبل وبعد الزيارة.