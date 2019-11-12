صادرات المنتجات الغذائية والملابس تحقق قفزة كبيرة بزيادة 160 مليون دولار

كتب: مدحت عادل

سجلت الصادرات المصرية من السلع نصف المصنعة قفزة ملحوظة في شهر يوليو 2019، مقارنة بنفس الشهر من العام السابق له 2018، حيث بلغت الصادرات المصرية نصف المصنعة نحو 634.1 مليون دولار، مقابل 474 مليون دولار في الفترة المذكورة بزيادة بلغت نحو 160.1 مليون دولار.

ورصد تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع الصادرات المصرية من السلع تامة الصنع بعكس صادرات السلع نصف مصنعة، حيث حققت صادرات السلع تامة الصنع نحو مليار و5 ملايين دولار خلال شهر يوليو الماضي، مقابل مليار و105 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام السابق له.

وشمل التقرير، مجموعة من أهم الصادرات المصرية للخارج في شهر يوليو الماضي، وكانت صادرات المنتجات الغذائية في صدارة الترتيب، حيث بلغت نحو 314.4 مليون دولار، يليها صادرات الملابس وبلغت نحو 168.2 مليون دولار، ثم الصادرات من قطاع المنسوجات وسجلت نحو 76.6 مليون دولار، إلى جانب صادرات قطاع الحديد والصلب 74.2 مليون دولار.

وحققت بعض القطاعات الصناعية مستويات أقل من الصادرات خلال شهر يوليو الماضي، ومن بينها الزجاج وكانت صادراته 39.1 مليون دولار، يليه قطاع الأدوية وبلغت صادراته 22.6 مليون دولار، وأخيرا قطاع الاسمنت وبلغت صادراته 9.7 مليون دولار.