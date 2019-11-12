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شهيدان وإصابة 6 آخرين إثر استهداف معاد لبناء مدنى فى دمشق

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 07:04 ص
شهيدان وإصابة 6 آخرين إثر استهداف معاد لبناء مدنى فى دمشق المبنى المستهدف فى دمشق
كتب محمد تهامى زكى

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ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، ارتقاء شهيدين وإصابة 6 آخرين، فى حصيلة أولية جراء استهداف معاد لبناء مدنى فى المزة غربية، بالقرب من السفارة اللبنانية بدمشق.

وأشارت الوكالة، أن وزير الداخلية اللواء محمد خالد الرحمون، أكد خلال تفقده موقع الاستهداف أن عددا من المدنيين استشهدوا وأصيب عدد آخر جراء الاستهداف المعادى للبناء السكنى.

وأظهرت الصور وقوع دمار كبير فى المبنى وتحطم نوافذ الأبنية المجاورة وعدد من السيارات فى الموقع.

وكان مراسل سانا أفاد باستهداف الجيش العربى السورى، عند الرابعة والنصف فجراً، لهدف معاد فى سماء داريا بدمشق.

 

 

 

 


سوريا

دمشق

استشهاد

السفارة اللبنانية

الجيش السورى

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