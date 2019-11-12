سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 12:04 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

شركات الرقائق تدفع الأسهم الأوروبية للصعود

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 11:29 ص
شركات الرقائق تدفع الأسهم الأوروبية للصعود الأسهم الأوروبية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء مدعومة بمكاسب في أسهم شركات صناعة الرقائق، بينما يترقب المستثمرون كلمة هامة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب سعيا لمؤشرات بشأن اتفاق تجارة مع الصين.

ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بشكل طفيف مع ارتفاع أسهم قطاع التكنولوجيا 0.3 %.

ويترقب المستثمرون بشغف كلمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنادي نيويورك الاقتصادي في وقت لاحق اليوم لاستقاء أي تطورات بشأن المرحلة الأولى من اتفاق التجارة الصيني الأمريكي.

وتصدرت أسهم شركات صناعة الرقائق المشهد، إذ قفز سهم ديالوج لأشباه الموصلات 5.2 % بعد أن رفعت توقعاتها للهامش الإجمالي وهامش التشغيل.

وزاد سهم إنفنيون تكنولوجيز 5.5 % بالرغم من توقع نمو أبطأ في العام المقبل.

وارتفع سهم مجموعة الخدمات البريدية واللوجستية الألمانية دويتشه بوست دي.إتش.إل 3.3 % بعد إعلان زيادة أرباح التشغيل في الربع الثالث إلى ثلاثة أضعافها تقريبا وقالت إنها تتوقع أداء قويا في الربع الأخير من العام.


الأسهم الأوروبية

شركات الرقائق

المؤشر ستوكس

الحرب التجارية

رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. ليفاندوفسكى "ملك الهدافين" فى دوريات أوروبا الكبرى

شاهد فى دقيقة.. ليفاندوفسكى "ملك الهدافين" فى دوريات أوروبا الكبرى

رئيس الوزراء بقمة مصر الاقتصادية الأولى: 940 مليار جنيه حجم الاستثمار بالبنية التحتية خلال 5 سنوات.. عام 2019 سيشهد زيادة الصادرات بنسبة 20%.. ونعمل على تطوير أداء العنصر البشرى للوصول للإصلاح الإدارى

رئيس الوزراء بقمة مصر الاقتصادية الأولى: 940 مليار جنيه حجم الاستثمار بالبنية التحتية خلال 5 سنوات.. عام 2019 سيشهد زيادة الصادرات بنسبة 20%.. ونعمل على تطوير أداء العنصر البشرى للوصول للإصلاح الإدارى

تأخر 3 رحلات دولية بمطار القاهرة بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة

تأخر 3 رحلات دولية بمطار القاهرة بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة

تقرير أمريكي يفضح دموية أردوغان: 93 حالة وفاة بسجون تركيا جراء التعذيب

تقرير أمريكي يفضح دموية أردوغان: 93 حالة وفاة بسجون تركيا جراء التعذيب

برنامج جديد لجوجل يعمل على جمع المعلومات الصحية عن ملايين الأمريكيين

برنامج جديد لجوجل يعمل على جمع المعلومات الصحية عن ملايين الأمريكيين

إنهاء التصميمات الابتدائية لمركز تعليم الضيافة الفندقية بـ العلمين الجديدة

إنهاء التصميمات الابتدائية لمركز تعليم الضيافة الفندقية بـ العلمين الجديدة

عزف السلام الجمهورى بانطلاق الجلسة الافتتاحية لمؤتمر قمة مصر الاقتصادية

عزف السلام الجمهورى بانطلاق الجلسة الافتتاحية لمؤتمر قمة مصر الاقتصادية

فيديو.. بدء أعمال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر القمة الاقتصادية الأولى

فيديو.. بدء أعمال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر القمة الاقتصادية الأولى

بدء توافد الوزراء وكبار رجال الأعمال لمؤتمر قمة مصر الاقتصادية

بدء توافد الوزراء وكبار رجال الأعمال لمؤتمر قمة مصر الاقتصادية

قمة مصر الاقتصادية تناقش مستقبل نمو فى ضوء تعافى السياحة والتصنيع

قمة مصر الاقتصادية تناقش مستقبل نمو فى ضوء تعافى السياحة والتصنيع

الكهرباء تبدأ تحديد أماكن لإنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية

الكهرباء تبدأ تحديد أماكن لإنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية

أسعار الذهب تتراجع 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 656 جنيها للجرام

أسعار الذهب تتراجع 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 656 جنيها للجرام

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة