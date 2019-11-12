سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 02:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

شاهد.. متحدث البيت الأبيض السابق يشارك فى مسابقة رقص وترامب يدعمه

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 01:40 م
شاهد.. متحدث البيت الأبيض السابق يشارك فى مسابقة رقص وترامب يدعمه شون سبايسر
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ربما لا يتذكر البعض اسم شون سبايسر، أول من شغل منصب المتحدث باسم البيت الأبيض فى إدارة ترامب، لكنه يعود إلى دائرة الضوء مرة أخرى ليس بمنصب سياسى أو إعلامى كبير ولكن بمشاركته، التى كانت ناجحة حتى أمس الاثنين، فى واحدة مسابقات الرقص الشهيرة فى الولايات المتحدة.

 

وقالت شبكة سى إن إن إن سبايسر استفاد من اسمه السابق كمتحدث باسم البيت الأبيض لأدائه رقصة التانجو وغيرها أمام من الملايين من مشاهدى قناة ABC التى تعرض برنامج "الرقص مع النجوم". وبدا أن الرئيس دونالد ترامب يأخذ المسابقة على محمل الجد، وغرد على تويتر معربا عن دعمه لسبايسر وحث أنصاره على التصويت للرجل الذى ظل مواليا له خلال وقت خطير للرئيس الأمريكى.

 

لكن مشاركة سبايسر بالمسابقة أنتهت أمس الاثنين عندما قررت لجنة التحكيم إنهاء تجربته فى برنامج تلفزيون الواقع. لكن المفاجأة، وكما تقول سى إن إن، هى استمرار سبايسر فى المسابقة حتى هذه المرحلة. حيث بدا أنه حصل على دعم كبير أسبوع تلو الآخر من أنصار ترامب. حيث حث الجمهوريين فى كل مكان على الوقوف بجانبه، وصور أنصاره الأمر على أنه نموذج للحرب الثقافية.

 

 


شون سبايسر

متحدث البيت الأبيض

دونالد ترامب

مسابقة رقص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رئيس شركة العاصمة الإدارية: بدء نقل الوزارات تدريجيا للعاصمة يونيو المقبل

رئيس شركة العاصمة الإدارية: بدء نقل الوزارات تدريجيا للعاصمة يونيو المقبل

موجز 1.. رئيس الوزراء بقمة مصر الاقتصادية: عام 2019 سيشهد زيادة الصادرات 20%

موجز 1.. رئيس الوزراء بقمة مصر الاقتصادية: عام 2019 سيشهد زيادة الصادرات 20%

شاهد فى دقيقة.. ليفاندوفسكى "ملك الهدافين" فى دوريات أوروبا الكبرى

شاهد فى دقيقة.. ليفاندوفسكى "ملك الهدافين" فى دوريات أوروبا الكبرى

رئيس الوزراء بقمة مصر الاقتصادية الأولى: 940 مليار جنيه حجم الاستثمار بالبنية التحتية خلال 5 سنوات.. عام 2019 سيشهد زيادة الصادرات بنسبة 20%.. ونعمل على تطوير أداء العنصر البشرى للوصول للإصلاح الإدارى

رئيس الوزراء بقمة مصر الاقتصادية الأولى: 940 مليار جنيه حجم الاستثمار بالبنية التحتية خلال 5 سنوات.. عام 2019 سيشهد زيادة الصادرات بنسبة 20%.. ونعمل على تطوير أداء العنصر البشرى للوصول للإصلاح الإدارى

محمد أبوالعينين يدعو لعقد مؤتمر عالمي لجذب الكفاءات الدولية وبناء مصر الحديثة

محمد أبوالعينين يدعو لعقد مؤتمر عالمي لجذب الكفاءات الدولية وبناء مصر الحديثة

تأخر 3 رحلات دولية بمطار القاهرة بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة

تأخر 3 رحلات دولية بمطار القاهرة بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة

تقرير أمريكي يفضح دموية أردوغان: 93 حالة وفاة بسجون تركيا جراء التعذيب

تقرير أمريكي يفضح دموية أردوغان: 93 حالة وفاة بسجون تركيا جراء التعذيب

برنامج جديد لجوجل يعمل على جمع المعلومات الصحية عن ملايين الأمريكيين

برنامج جديد لجوجل يعمل على جمع المعلومات الصحية عن ملايين الأمريكيين

إنهاء التصميمات الابتدائية لمركز تعليم الضيافة الفندقية بـ العلمين الجديدة

إنهاء التصميمات الابتدائية لمركز تعليم الضيافة الفندقية بـ العلمين الجديدة

عزف السلام الجمهورى بانطلاق الجلسة الافتتاحية لمؤتمر قمة مصر الاقتصادية

عزف السلام الجمهورى بانطلاق الجلسة الافتتاحية لمؤتمر قمة مصر الاقتصادية

فيديو.. بدء أعمال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر القمة الاقتصادية الأولى

فيديو.. بدء أعمال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر القمة الاقتصادية الأولى

بدء توافد الوزراء وكبار رجال الأعمال لمؤتمر قمة مصر الاقتصادية

بدء توافد الوزراء وكبار رجال الأعمال لمؤتمر قمة مصر الاقتصادية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة