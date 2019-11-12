الرئيسية أخبار عربية سكاى نيوز: سقوط صاروخ على بلدة سديروت فى إسرائيل قرب قطاع غزة الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 12:06 م صاروخ - أرشيفية كتب محمد تهامى زكى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أفادت قناة سكاى نيوز، نقلا عن مراسلها، سقوط صاروخ على بلدة سديروت فى إسرائيل قرب قطاع غزة. فلسطين سديروت بلدة سديروت غزة قطاع غزة اسرائيل صاروخ مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة استشهاد عنصرين من سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد شمال قطاع غزة الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 11:28 ص استشهاد فلسطينى وجرح اثنين آخرين فى غارة إسرائيلية استهدفتهم بقطاع غزة الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 11:23 ص جيش الاحتلال: القبة الحديدية اعترضت 20 صاروخا من أصل 50 أطلقت من غزة الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 10:45 ص كتائب المقاومة الوطنية الفلسطينية تقصف مستوطنة سديروت بعدد من الصواريخ الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 10:31 ص إسرائيل تقصف مبنى سكنيًا فى غزة وسماع دوى صافرات إنذار جنوب تل أبيب الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 10:11 ص غارة إسرائيلية تستهدف أرضا زراعية شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 10:06 ص لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع شاهد فى دقيقة.. ليفاندوفسكى "ملك الهدافين" فى دوريات أوروبا الكبرى رئيس الوزراء بقمة مصر الاقتصادية الأولى: 940 مليار جنيه حجم الاستثمار بالبنية التحتية خلال 5 سنوات.. عام 2019 سيشهد زيادة الصادرات بنسبة 20%.. ونعمل على تطوير أداء العنصر البشرى للوصول للإصلاح الإدارى محمد أبوالعينين يدعو لعقد مؤتمر عالمي لجذب الكفاءات الدولية وبناء مصر الحديثة تأخر 3 رحلات دولية بمطار القاهرة بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة تقرير أمريكي يفضح دموية أردوغان: 93 حالة وفاة بسجون تركيا جراء التعذيب برنامج جديد لجوجل يعمل على جمع المعلومات الصحية عن ملايين الأمريكيين إنهاء التصميمات الابتدائية لمركز تعليم الضيافة الفندقية بـ العلمين الجديدة عزف السلام الجمهورى بانطلاق الجلسة الافتتاحية لمؤتمر قمة مصر الاقتصادية فيديو.. بدء أعمال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر القمة الاقتصادية الأولى بدء توافد الوزراء وكبار رجال الأعمال لمؤتمر قمة مصر الاقتصادية قمة مصر الاقتصادية تناقش مستقبل نمو فى ضوء تعافى السياحة والتصنيع الكهرباء تبدأ تحديد أماكن لإنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية المزيد من Trending Plus
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