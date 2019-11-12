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سعر سلة أوبك اليومى يسجل 62.26 دولار للبرميل

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 08:45 م
سعر سلة أوبك اليومى يسجل 62.26 دولار للبرميل صورة أرشيفية
كتبت – مروة الغول

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بلغ سعر سلة أوبك المكونة من أربعة عشر خامًا 62.26 دولار للبرميل، اليوم الثلاثاء، مقارنة بـ 61.98 دولارًا يوم الجمعة السابق، وذلك وفقًا لحسابات أمانة أوبك.

يذكر أن المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضى بلغ 42. 53 دولار للبرميل، كما أن المعدل الشهرى لسعر السلة بلغ 62.36 دولار للبرميل سبتمبر الماضى أما أغسطس الماضى فقد بلغ 59.62 دولار للبرميل .

وتضم سلة أوبك التى تعد مرجعا فى مستوى سیاسة الإنتاج 14 نوعا وھى خام صحارى الجزائرى والإیرانى الثقیل والبصرة العراقى وخام التصدیر الكویتى وخام السدر اللیبى وخام بونى النیجیرى والخام العربى الخفیف السعودى والخام الفنزویلى وجیراسول الانجولى وأورینت الاكوادورى وزافیرو غینیا الأستوائیة ورابى الخفیف الغابون وخام جینو الكونغو وخام مربان الإماراتى.

يذكر أن أسعار النفط اليوم سجلت ارتفاعا متعافية من خسائر مبكرة بفعل آمال فى أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ربما يشير إلى تقدم فى محادثات التجارة مع الصين، حيث سجل خام برنت  62.49 دولار للبرميل، كما سجل خام غرب تكساس الوسيط  57.09 دولار للبرميل.

 

 

 

 

 


النفط

اسعار النفط

سعر برميل النفط

سعر سلة أوبك

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