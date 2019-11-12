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سعر اليورو اليوم الثلاثاء 12-11-2019

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 09:29 ص
سعر اليورو اليوم الثلاثاء 12-11-2019 اليورو
كتبت - ريهام الباشا

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تباين سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 12-11-2019، حيث بلغ سعر اليورو فى تعاملات البنك الأهلى المصرى  17.74 جنيه للشراء، و 17.86 جنيه للبيع وذلك مقارنة بختام تعاملات الأمس.

 

فيما جاء سعر اليورو فى عدد آخر من البنوك، كالتالى:
 

يورو

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

17.73 جنيه للشراء.

17.88 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

17.74 جنيه للشراء.

17.86جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك مصر

17.74جنيه للشراء.

17.87 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك البركة

18.31 جنيه للشراء.

18.60 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

17.74 جنيه للشراء.

17.86 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

17.73 جنيه للشراء.

17.86جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

17.72 جنيه للشراء.

17.87 جنيه للبيع.


سعر اليورو اليوم

سعر اليورو

اسعار اليورو

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