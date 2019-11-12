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زيارة تاريخية لملك إسبانيا لكوبا للاحتفال بالذكرى الـ500 لتأسيس هافانا

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 11:32 ص
زيارة تاريخية لملك إسبانيا لكوبا للاحتفال بالذكرى الـ500 لتأسيس هافانا فيليبى السادس
كتبت فاطمة شوقى

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سافر ملك إسبانيا فيليبى السادس مع الملكة ليتيزيا إلى كوبا فى زيارة تاريخية، وسيقام حفل الاستقبال الرسمى اليوم الثلاثاء فى بلازا دى لا ريفولوسيون دى لا هابانا، حسبما قالت صحيفة "الكورييو" الإسبانية.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن الانتخابات العامة التى أجريت الأحد الماضى فى إسبانيا لم تمنع رحلة ملك إسبانيا لكوبا للاحتفال الذكرى السنوية الـ 500 لتأسيس العاصمة الكوبية.

 

سيشارك الملك فيليبى والملكة ليتيزيا فى الفعاليات الرسمية المكرسة للذكرى السنوية الـ500 لتأسيس العاصمة الكوبية"هافانا"، وستكون رحلة فيليبى السادس أول زيارة لملك إسبانى إلى هذا البلد الذى كان واحدا من آخر مستعمرات مدريد حتى عام 1898.

 

واعتبر الخبير الكوبى ارتورو لوبيز ليفى من جامعة "هولى نايمز" الأمريكية أن "هذه الزيارة التى تأجلت عدة مرات تمثل رسالة واضحة للبيت الأبيض".

 

وتعد إسبانيا الشريك التجارى الثالث لكوبا بعد الصين وفنزويلا، إذ بلغ حجم التبادلات 1.39 مليار دولار عام 2018، وهى لم تتردد فى الأشهر الأخيرة في انتقاد سياسة الإدارة الأمريكية تجاه الجزيرة.

 

وكان بيدرو سانشيز أول رئيس وزراء إسبانى يزور كوبا منذ ثلاثين عاما، فى نوفمبر 2018، حيث أشاد فى حينه بـ"كسر الجليد" مع هذا البلد الذى شابت العلاقات معه خلافات فى العقود الأخيرة.

 


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