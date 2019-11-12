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زعيم المعارضة الكندى يطالب ترودو باستئناف العمل فى البرلمان 25 نوفمبر

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 04:00 ص
زعيم المعارضة الكندى يطالب ترودو باستئناف العمل فى البرلمان 25 نوفمبر رئيس وزراء كندا
(أ ش أ)

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دعا زعيم حزب المحافظين الكندى المعارض، أندرو شير، رئيس الوزراء وزعيم الحزب الليبرالى جستن ترودو، إلى استئناف العمل فى البرلمان فى 25 نوفمبر الجارى، أى بعد خمسة أيام من الموعد المقرر لإعلان تشكيلة حكومته الليبرالية الجديدة.

وقال الناطق باسم شير، سايمون جيفريز، إن كندا منقسمة أكثر من أى وقت مضى وإن على ترودو دعوة مجلس العموم للانعقاد بأسرع وقت من أجل حل مشاكل ملحة.

وسيكون طلب شير باستئناف العمل البرلمانى فى التاريخ المذكور على جدول أعمال لقائه بترودو غدا الثلاثاء، وأضاف جيفريز أن شير سيعرض أيضا على ترودو مواضيع معينة يرغب بأن يدرجها الزعيم الليبرالى فى خطاب العرش الذى يشكل برنامج عمل الحكومة الجديدة.

 

 


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