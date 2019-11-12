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ريهام عبد الحكيم تشعل ختام مهرجان الموسيقى العربية بأوبرا دمنهور

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 01:43 ص
ريهام عبد الحكيم تشعل ختام مهرجان الموسيقى العربية بأوبرا دمنهور جانب من الحفل
البحيرة - ناصر جودة

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 اختتم مهرجان مهرجان الموسيقى العربية، في دورته الثامنة والعشرون فاعلياته الفنية على مسرح دار أوبرا دمنهور ، حيث أحيى حفل الختام  الفنانة ريهام عبد الحكيم بمشاركة باقة من مطربى دار الأوبرا المصرية وهم "إبراهيم راشد، محمود عبد الحميد، محمد حسن، مصطفى النجدي "وذلك بمصاحبة فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقي العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر 

وقدم المشاركون فى حفل الختام باقة منوعة من أشهر الأغانى العربية والتراثية منها" ألف ليلة وليلة، اكذب عليك، الحب اللي كان، اما براوه، يا مسهرني عايشه حكايه صلينا الفجر فين، عنابي، يا عيني على الصبر، سلامات يا حبايب، والله ما أنا سالي، الليالي، مال القمر ماله، عرباوي"

 يذكر أن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية قد بدأت على مسرح أوبرا دمنهور يوم السبت الماضى تحت رعاية الدكتور مجدى صابر  رئيس دار الأوبرا المصرية .

 شارك فى المهرجان عدد من نجوم الغناء فى مصر والوطن العربى منهم الفنان المغربى فؤاد زبادى والعازف اللبنانى جهاد عقل والفنانة السورية وعد البحرى والفنان محمد الحلو والفنان أحمد ابراهيم والفنانة نادية مصطفي و الفنان محمد ثروت بالاضافة الى مجموعة متميزة من نجوم دار الأوبرا المصرية.

 


اخبار البحيرة

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اوبرا دمنهور

مهرجان الموسيقى العربية

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