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الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 07:06 م
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روسيا تدعو أوكرانيا إلى تمديد منح منطقة دونباس الوضع الخاص حتى 2020

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 06:47 م
روسيا تدعو أوكرانيا إلى تمديد منح منطقة دونباس الوضع الخاص حتى 2020 الشرطة الاوكرانية
أ ش أ

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دعا مبعوث روسيا إلى مجموعة العمل الخاصة بالصراع في شرق أوكرانيا، بوريس جريزلوف، اليوم الثلاثاء، كييف إلى تمديد العمل بالسياسة الرامية إلى منح منطقة دونباس الوضع الخاص حتى عام 2020.

ونقلت قناة "يورونيوز" الأوروبية عن جريزلوف قوله، في تصريحات صحفية بعد لقاءٍ عقدته مجموعةُ العمل الخاصة بالصراع في عاصمة روسيا البيضاء مينسك اليوم، إن "القانون المعني بشأن الوضع الخاص لدونباس ينتهي في 31 ديسمبر 2019".

وأضاف المبعوث الروسي أن وفد بلاده في مينسك، دعا كييف إلى تمديد هذا القانون وبدء حوار ممثلي دونباس "حول تعديلات هذا القانون المتطلبة لتنفيذ صيغة شتاينماير".

وتمثل "صيغة شتاينماير" آلية لتثبيت وضع الحكم الذاتي الخاص لجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك اللتين تقعان عملياً خارج سيطرة السلطات في كييف.

 

 


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