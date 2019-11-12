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رئيس قطاع الشئون الخارجية والقانونية بشركة فودافون: نحن أكبر محفظة مالية فى مصر

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 02:09 م
رئيس قطاع الشئون الخارجية والقانونية بشركة فودافون: نحن أكبر محفظة مالية فى مصر مؤتمر قمة مصر الاقتصادية
كتب : أحمد يعقوب وعبد الحليم سالم وهبه السيد ومدحت عادل ، أحمد حسن وهانى الحوتى وإسلام سعيد تصوير حسين طلال وكريم عبد العزيز

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أكد أيمن عصام رئيس قطاع الشئون الخارجية والقانونية بشركة فودافون مصر، على قدرة شركات المحمول على تقديم الخدمات الحكومية عبر المحمول، مطالباً القائمين على خطة التحول الرقمى فى مصر بسرعة إصدار قوانين وتشريعات وإجراءات للاستعانة بشركات المحمول بشكل أكبر، مدللا على حديثه بنجاح شركة فودافون فى تقديم مشروع التأمين الصحى الشمال فى بوسعيد، وامتلاكها أكبر محفظة مالية عبر المحمول فى مصر.
 
 
وجاء ذلك على هامش مشاركته بأعمال الجلسة الثانية بقمة مصر الاقتصادية الأولى، ظهر اليوم الثلاثاء، بأحد فنادق القاهرة، تحت عنوان "مصر فى عصر التحول الرقمي.. هل تفوقت الحكومة على القطاع الخاص".
 
 
ومن جانبه قال المهندس خالد حجازى الرئيس التنفيذى للقطاع المؤسسى بشركة اتصالات مصر، إن مصر تشهد تطورا حضريا وعمرانيا ضخما، لا يعتبر امتداد عمرانى وإنما مدن عمرانية جديدة، مضيفا: نحن كشركات محمول نساند الدولة فى تلك الخطة، ونقدم كافة الخدمات للمشروعات الجديدة بهدف توفير تطبيقات ذكية لتلك المدن.

ايمن عصام

فودافون

تطبيقات ذكية

مدن ذكية

العاصمة الإدارية

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