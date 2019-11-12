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رئيس فرنسا يمنح مسؤولين إماراتيين وسامى "جوقة الشرف الوطنى"و"الاستحقاق"

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 07:42 م
رئيس فرنسا يمنح مسؤولين إماراتيين وسامى "جوقة الشرف الوطنى"و"الاستحقاق" تسليم الاوسمة للقادة الإماراتيين
وكالات

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منح إيمانويل ماكرون رئيس جمهورية فرنسا، كلا من الفريق الركن جمعه أحمد البواردي الفلاسي مستشار نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الامارات، واللواء الركن عبيد راشد جمعه الحصان الشامسى مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وسام جوقة الشرف الوطنى برتبة ضابط، ووسام الاستحقاق برتبة ضابط، على التوالي .

ووفقا لما نشرته وكالة أنباء الإمارات، جاء منح الفريق الركن جمعه أحمد البواردى الفلاسى، "وسام جوقة الشرف الوطني برتبة ضابط ، تقديرا لجهوده في تحقيق التعاون الفرنسي الإماراتي خلال فترة توليه منصب قائد القوات البرية الإماراتية

فيما جاء منح اللواء الركن عبيد راشد جمعه الحصان الشامسي "وسام الاستحقاق برتبة ضابط " تقديرا لجهوده في تحقيق التعاون الفرنسي الإماراتي خلال فترة توليه منصب قائد القوات الخاصة الإماراتية.

جرى تسليم الوسامين خلال حفل أقامته سفارة الجمهورية الفرنسية فى أبوظبي أمس بحضور مجموعة من أعضاء السلك الدبلوماسى والعسكرى بالدولة.


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