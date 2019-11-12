رئيس شركة هايد بارك: المشروعات الجديدة هى بمثابة "مصر جديدة"

كتب : أحمد يعقوب - عبد الحليم سالم - هبة السيد - مدحت عادل - أحمد حسن - هانى الحوتى - إسلام سعيد .. تصوير : حسين طلال - كريم عبد العزيز

قال أمين سراج، رئيس شركة هايد بارك للاستثمار العقارى، إن المشروعات القومية، عبارة عن بناء مصر الجديدة، لافتا إلى أن الفترة السابقة، كانت تعانى المشروعات العقارية، من غياب للخدمات وخاصة خدمة ما بعد البيع.

وأضاف أمين سراج، خلال كلمته بمؤتمر قمة مصر الاقتصادية، أن هناك شركات عالمية أصبحت الان متخصصة فى أعمال الصيانة، وخدمات ما بعد البيع، وشدد على ضرورة أن يراعى ذلك خلال كافة المشروعات المستقبلية حتى يتم تجنب كافة السلبيات التى كانت تعانى منها المشروعات.

وشدد على ضرورة أن يكون لهيئة المجتمعات العمرانية دور كبير خلال الفترة المقبلة فى إنشاء شركات متخصصة فى خدمة ما بعد البيع وأعمال الصيانة.