رئيس شركة العاصمة الإدارية: بدء نقل الوزارات تدريجيا للعاصمة يونيو المقبل

كتبت هند مختار

قال اللواء أحمد زكى عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" عقب انتهاء اجتماع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء مع مسئولى العاصمة الإدارية، إنه سيتم بدء نقل الوزارات تدريجيا على مراحل للعاصمة الإدارية الجديدة يونيو المقبل.

ولفت إلى أن الانتقال بالوزارات سيكون تدريجيا، قائلا:"سيتم بداية من يونيو 2020 عملية نقل الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة، وجميع المرافق يتم العمل عليها".

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعاً اليوم الثلاثاء لمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذى للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.