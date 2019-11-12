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رئيس شركة العاصمة الإدارية: بدء نقل الوزارات تدريجيا للعاصمة يونيو المقبل

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 01:50 م
رئيس شركة العاصمة الإدارية: بدء نقل الوزارات تدريجيا للعاصمة يونيو المقبل اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية
كتبت هند مختار

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قال اللواء أحمد زكى عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" عقب انتهاء اجتماع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء مع مسئولى العاصمة الإدارية، إنه سيتم بدء نقل الوزارات تدريجيا على مراحل  للعاصمة الإدارية الجديدة يونيو المقبل.
 
 
ولفت إلى أن الانتقال بالوزارات سيكون تدريجيا، قائلا:"سيتم بداية من يونيو 2020 عملية نقل الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة، وجميع المرافق يتم العمل عليها".
 
 
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعاً اليوم الثلاثاء لمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذى للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة. 

الانتقال للعاصمة الادارية

مجلس الوزراء

اخبار مصر

مصطفى مدبولى

اليوم السابع بلس

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