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خالد صلاح
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رئيس شركة إيوان العقارية: بعض اللوائح والقوانين تكون عائق أمام جذب الاستثمار الأجنبى لمصر

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 05:21 م
رئيس شركة إيوان العقارية: بعض اللوائح والقوانين تكون عائق أمام جذب الاستثمار الأجنبى لمصر مؤتمر قمة مصر الاقتصادية
كتب : أحمد يعقوب - عبد الحليم سالم - هبة السيد - مدحت عادل - أحمد حسن - هانى الحوتى - إسلام سعيد .. تصوير : حسين طلال - كريم عبد العزيز

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قال المهندس وليد مختار، رئيس شركة ايوان للاستثمار العقارى، أن جذب الاستثمار الأجنبى للقطاع العقارى فى مصر، يتطلب إعادة النظر فى التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة للقطاع العقارى المصرى.

وأضاف المهندس وليد مختار، خلال كلمته بقمة مصر الاقتصادية، أن هناك صناديق عقارية عالمية، تسعى للاستثمار فى مصر وضخ المويد من الاستثمارات، ولكن بعض اللوائح داخل مصر تكون عائق أمام ذلك.

وأكد أن تهيئة المناخ لجذب الاستثمار الأجنبى، يتطلب مجموعة من المعايير أبرزها سن عدد من التشريعات واللوائح لجذب الاستثمار الأجنبى.


قمة مصر الاقتصادية

وزارة الإسكان

هيئة المجتمعات العمرانيه

خدمة ما بعد البيع

المشروعات العقارية

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