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رئيس القطاع الرقمى بشركة اورنج مصر: نعمل على تقديم خدمة إيجابية لعملاء التطبيقات الرقمية

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 02:07 م
رئيس القطاع الرقمى بشركة اورنج مصر: نعمل على تقديم خدمة إيجابية لعملاء التطبيقات الرقمية مؤتمر قمة مصر الاقتصادية
كتب : أحمد يعقوب وعبد الحليم سالم وهبه السيد ومدحت عادل ، أحمد حسن وهانى الحوتى وإسلام سعيد .. تصوير حسين طلال وكريم عبد العزيز

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قال المهندس ماجد جبريال رئيس القطاع الرقمى بشركة اورنج مصر، إن شركة أورنج تعمل على تقديم خدمة إيجابية لعملائها عبر تطبيقاتها الرقمية المختلفة مثل خدمات تحويل الأموال، سداد الفواتير عبر المحمول، وذلك حتى تتغير وجهته للعمل من خلال التطبيقات الإلكترونية، مضيفا كما تعمل الشركة على تطوير المدن الذكية من خلال بناء تطبيقات وبنية تحتية لتلك المدن لتقديم خدمات بخلاف الصوت ولكن مجتمع رقمى متكامل.

وأوضح جبريل، خلال كلملته بأعمال الجلسة الثانية بقمة مصر الاقتصادية الأولى، ظهر اليوم الثلاثاء، بأحد فنادق القاهرة، تحت عنوان "مصر فى عصر التحول الرقمي.. هل تفوقت الحكومة على القطاع الخاص"، أن المدن الجديدة الذكية ليست مرتبطة بطبقة معينة، وأن مفهوم مدينة ذكية يعنى توفير الخدمات من خلال إنترنت الأشياء بما يعود على المواطنين بالنفع، مثل خدمات ترشيد الرى والإضاءة وصرف المياه، وكلها خدمات ذكية ليست مرتبطة بطبقة معينة.

ومن جانبه أشار إبراهيم سرحان، إلى أهمية مقدمى الخدمات فى تقديم خدمات للفئات التى لا تتعامل مع البنوك، على أن يتم استغلال بيانات هؤلاء المواطنين فى تقديم خدمات بنكية حقيقية.


ماجد جبريال

اورنج

قمة مصر الاقتصادية

التحول الرقمي

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