دار الإفتاء توضح حكم استعمال الفرشاة المصنوعة من شعر الحيوانات

كتب على عبد الرحمن

ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد مناقعى صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، والذى جاء نصه:"ما حكم استعمال الفرشاة المصنوعة من شعر الحيوانات؟".

وقالت دار الإفتاء:"يجوز استعمال الشعر الطبيعى المأخوذ من الحيوان، وكذلك الحكم بالنسبة للصوف والوبر والفرو، بما يشمل كافة أنواع الاستعمال واتخاذ الأدوات المتنوعة منها؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ﴾ [النحل: 80]".