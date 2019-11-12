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دار الإفتاء توضح حكم استعمال الفرشاة المصنوعة من شعر الحيوانات

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 10:26 ص
دار الإفتاء توضح حكم استعمال الفرشاة المصنوعة من شعر الحيوانات دار الافتاء
كتب على عبد الرحمن

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ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد مناقعى صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، والذى جاء نصه:"ما حكم استعمال الفرشاة المصنوعة من شعر الحيوانات؟".
 
 
وقالت دار الإفتاء:"يجوز استعمال الشعر الطبيعى المأخوذ من الحيوان، وكذلك الحكم بالنسبة للصوف والوبر والفرو، بما يشمل كافة أنواع الاستعمال واتخاذ الأدوات المتنوعة منها؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ﴾ [النحل: 80]".
 

دار الافتاء

الافتاء

فرشاه

فرشاه شعر حيوان

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