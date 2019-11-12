حزب العمال البريطانى يتعرض لهجوم إلكترونى كبير قبيل الانتخابات

رويترز

قال حزب العمال البريطانى، اليوم الثلاثاء، إنه تعرض لهجوم واسع النطاق على منصاته الإلكترونية معبرا عن ثقته فى عدم حدوث اختراق للبيانات قبل بضعة أسابيع من الانتخابات العامة.

وقال متحدث باسم الحزب إن الحزب أبلغ المركز الوطني لأمن الإنترنت بالهجوم الذى "أبطأ بعض أنشطة حملتنا الانتخابية" قبل إصلاح الأمر في وقت سابق اليوم.

وحذرت أجهزة الأمن البريطانية من مخاطر الهجمات الإلكترونية من جانب روسيا ودول أخرى لا سيما خلال فترة الانتخابات حيث يطلق الحزبان الرئيسيان في البلاد حملات دعاية إلكترونية لتوجيه رسائلهما لجمهور الناخبين.

وقال المتحدث في بيان "واجهنا هجوما معقدا وواسع النطاق على المنصات الإلكترونية لحزب العمال".

وأضاف "اتخذنا إجراء سريعا وفشلت هذه المحاولات بسبب أنظمتنا الأمنية القوية. تم الحفاظ على سلامة منصاتنا ونحن على ثقة من عدم حدوث أي اختراق للبيانات".

ولم يتسن على الفور الاتصال بالمركز الوطنى للإنترنت التابع لمكاتب الاتصالات الحكومية البريطانية للتعليق.

وتجري بريطانيا انتخابات يوم 12 ديسمبر كانون الأول دعا إليها رئيس الوزراء بوريس جونسون في محاولة لكسر الجمود في عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد ثلاث سنوات من استفتاء البريكست.