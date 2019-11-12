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حبس متهم بانتحال صفة ضابط لسرقة المواطنين بالإكراه فى التجمع 4 أيام

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 06:00 م
حبس متهم بانتحال صفة ضابط لسرقة المواطنين بالإكراه فى التجمع 4 أيام محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس متهم بانتحال صفة ضابط شرطة لسرقة المواطنين بالتجمع الخامس، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
 
كانت نجحت دورية أمنية تابعة لقسم شرطة التجمع الخامس، في القبض على عاطل انتحل صفة ضابط شرطة لسرقة المواطنين بدائرة القسم.
 
بداية الواقعة أثناء مرور دورية أمنية تابعة لقسم شرطة التجمع الخامس، وتلاحظ لهم وجود شخص يرتدي ملابس ضابط شرطة وبحوزته طبنجة صوت وبالاقتراب منه استقل سيارة ملاكي ولاذ بالفرار.
 
وعلى الفور طاردته القوة الأمنية واستطاعت إيقاف سيارته، وبضبطه تبين أنه "حمدى.ح" 28 سنة، عاطل انتحل صفة ضابط شرطة لسرقة المواطنين، وتم اقتياده لقسم الشرطة، وبسؤاله أقر بانتحاله صفة ضابط شرطة، بهدف إيقاف المواطنين وتهديدهم بالسلاح وسرقتهم بالإكراه، وتمكن من سرقة مبلغ 7000 جنيه و4 هواتف محمولة مختلفة الماركات.

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