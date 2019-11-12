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حبس عاطلين وراء عصابة سرقة الدراجات البخارية فى النزهة 4 أيام

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 06:48 م
حبس عاطلين وراء عصابة سرقة الدراجات البخارية فى النزهة 4 أيام دراجات بخارية - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت

نيابة النزهة

، تحت إشراف المستشار أحمد عز المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة، بحبس عاطلين كونا فيما بينهما تشكيل عصابى، لسرقة الدراجات البخارية، حيث تم ضبطهم عقب سرقتهما "توك توك " بالإكراه تحت تهديد السلاح، من طفل فى منطقة النزهة، كنا طلبت النيابة صحفية الحالة الجنائية للمتهمين.
 
البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من مباحث قسم شرطة النزهة ، بتمكن من ضبط "م ا .س" 22 سنة عاطل ، و"ي. ب. ي" 26 سنة، عاطل، أثناء استقلالهما دراجة بخارية " توك توك وبحوزتهما " 40 جنيه، 2 سلاح أبيض " مطواة ، كتر" .
 
وبمناقشتهما عن مصدر الدراجة البخارية المضبوطة، بحوزتهما اعترفا بسرقتها والمبلغ المالي كرهاً عن قائد الدراجة البخارية تحت تهديد الأسلحة البيضاء المضبوطة بحوزتهما، وتم التوصل إلى المجني عليه وتبين أنه "ع. هـ" ،  16 سنة، سائق ، وباستدعائه تعرف على المتهمين ، وقرر بأنه حال سيره بالدراجة البخارية " توك توك " قيادته استوقفه المتهمان بدعوى توصيلهما لمحل الضبط وفور وصولهم فوجئ بقيامهما بإشهار الأسلحة البيضاء المضبوطة بحوزتهما واستوليا على الدراجة ومبلغ مالي 40 جنيها ولاذا بالفرار، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيق.

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