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حبس عاطلين بتهمة سرقة توك توك من سائقه بالإكراه فى النزهة

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 05:23 م
حبس عاطلين بتهمة سرقة توك توك من سائقه بالإكراه فى النزهة توك توك - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة النزهة، بحبس عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة توك توك بالإكراه من طفل.
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من مباحث قسم شرطة النزهة، بتمكن من ضبط "م ا .س" 22 سنة عاطل ، و"ي. ب. ي" 26 سنة، عاطل، أثناء استقلالهما دراجة بخارية " توك توك وبحوزتهما " 40 جنيها، 2 سلاح أبيض " مطواة ، كتر" .
 
وبمناقشتهما عن مصدر الدراجة البخارية المضبوطة، بحوزتهما اعترفا بسرقتها والمبلغ المالى كرهاً عن قائد الدراجة البخارية تحت تهديد الأسلحة البيضاء المضبوطة بحوزتهما، وتم التوصل إلى المجنى عليه وتبين أنه "ع. هـ" ،  16 سنة، سائق، وباستدعائه تعرف على المتهمين، وقرر بأنه حال سيره بالدراجة البخارية " توك توك " قيادته استوقفه المتهمان بدعوى توصيلهما لمحل الضبط وفور وصولهم فوجئ بقيامهما بإشهار الأسلحة البيضاء المضبوطة بحوزتهما واستوليا على الدراجة ومبلغ مالى 40 جنيها ولاذا بالفرار، وتم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.
 
 

النزهة

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التوك توك فى النزهة

قسم النزهة

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