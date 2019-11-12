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حبس تشكيل عصابى لسرقة المساكن فى الأميرية 4 أيام

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 11:11 ص
حبس تشكيل عصابى لسرقة المساكن فى الأميرية 4 أيام محكمة-أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة الأميرية الجزئية، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي لسرقة الشقق السكنية ، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
 
البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الأميرية، بلاغا من "هادى.ج"، 28 سنة يفيد بأنه فور عودته من عمله اكتشف وجود كسر بباب الشقة، وسرقة مبلغ مالي 3200 جنيه وهاتفي محمول من داخل الشقة، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة، فتحرر عن ذلك المحضر رقم 8227 لسنة 2019 م جنح القسم.
 
ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بمحل الواقعة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها "جاسر.ع"، "مدحت. س" عاطلين، بإعداد الأكمنة بأماكن ترددهما تمكن ضباط قسم شرطة الأميرية من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب كسر الباب، وبالعرض على اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

حبس عاطلين

تشكيل عصابى

سرقة المساكن

قسم الأميرية

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