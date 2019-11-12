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جيش الاحتلال: القبة الحديدية اعترضت 20 صاروخا من أصل 50 أطلقت من غزة

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 10:45 ص
جيش الاحتلال: القبة الحديدية اعترضت 20 صاروخا من أصل 50 أطلقت من غزة القبة الحديدية - أرشيفية
كتب ــ محمد تهامى زكى

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الثلاثاء، أن عددا كبيرا من الصواريخ أطلق من غزة باتجاه إسرائيل، عقب اغتيال تل أبيب للقيادى البارز فى حركة الجهاد الإسلامى بهاء أبو العطا.

وقال أفيخاى أدرعى، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلى، عبر حسابه على تويتر: "منذ ساعات الصباح وحتى الساعة 9:10 صباحا، تم رصد إطلاق نحو 50 قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، حيث تمكنت منظومة القبة الحديدية من اعتراض نحو 20 منها".

وسقطت صواريخ فى جنوب إسرائيل ودوت صافرات الإنذار فى تل أبيب، ولم ترد تقارير فورية عن إصابات فى المدينة.

أفيخاى
أفيخاى
 

 


فلسطين

غزة

قطاع غزة

جيش الاحتلال الاسرائيلى

القبة الحديدية

بهاء ابو العطا

اغتيال بهاء ابو العطا

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